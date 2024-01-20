متخصص في “السياسات الكارثية”..محاولات جادة لطرد مستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغوريك من البيت الأبيض

واشنطن- “القدس العربي”: أفادت تقارير أن مجموعة من المشرعين التقدميين في مجلس النواب الأمريكي يخططون لمطالبة الرئيس جو بايدن بالسعي إلى استقالة مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، وهو مسؤول أقل شهرة كان له تأثير كبير على تعامل الإدارة مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

أكبر شهيد أحمد: وصل الإحباط إلى نقطة الغليان بين الديمقراطيين الذين يرون أن ماكغورك مسؤول عن السياسات الضارة التي تقوض دعم بايدن

وأفاد أكبر شهيد أحمد من موقع ” هافينغتون بوست” ، الذي شرح بالتفصيل الدور الكبير لماكغورك في تشكيل سياسة بايدن تجاه غزة، يوم الخميس أن الديمقراطيين التقدميين في مجلس النواب صاغوا رسالة إلى الرئيس يطلبون منه أن يطلب من ماكغورك التنحي.

وبحسب أحمد، فإن مؤيدي هذه الجهود يخططون “لتوزيع الرسالة على نطاق واسع الأسبوع المقبل وطرح الاقتراح في الاجتماع المقبل للتجمع التقدمي القوي في الكونغرس، والذي يضم أكثر من 100 عضو”، وفقا لموقع “تروث أوت”.

وكتب أحمد يوم الخميس نقلاً عن مشرع ديمقراطي لم يذكر اسمه: “لقد وصل الإحباط إلى نقطة الغليان بين الديمقراطيين الذين يرون أن ماكغورك مسؤول عن السياسات الضارة التي تقوض دعم بايدن”.

وأضاف “”يقول المتشككون إنه ركز بشكل خاطئ سياسة بايدن في الشرق الأوسط على تعميق العلاقات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية – وهو اقتراح محفوف بالمخاطر”.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن، إن الضغط من أجل استقالة ماكغورك “فكرة ممتازة”.

وأضافت ويتسن “ليس لأن بريت ماكغورك شخص متوتر وغير منفتح على الاستماع إلى وجهات النظر التي تتحدى آرائه، ولكن لأن نتائج قيادته الاستبدادية الصماء كانت فشلاً ذريعاً في الشرق الأوسط، على المستوى الأخلاقي والقانوني والأخلاقي”.

ويتسن: ماكغوريك شخص متوتر وغير منفتح.. ونتائج قيادته الاستبدادية الصماء كانت فشلاً ذريعاً في الشرق الأوسط

وفي الأسبوع الماضي، أفاد أحمد أن ماكغورك – الذي ساعد في صياغة سياسات إدارة بوش الكارثية في العراق – “كان يحث مسؤولي الأمن القومي على خطة تقترح جدولاً زمنياً مدته 90 يومًا تقريبًا لما يجب أن يحدث بمجرد انتهاء القتال النشط في غزة”.

وكتب أحمد نقلا عن العديد من المسؤولين الأمريكيين: ” سياسة بريت تقول إنه يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة الفلسطينية المدمرة إذا أطلق المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون والفلسطينيون والسعوديون جهدا دبلوماسيا عاجلا يعطي الأولوية لإقامة العلاقات الإسرائيلية السعودية”.

وقال أحد المسؤولين لأحمد إن ماكغورك “عرض رؤيته في وثيقة سرية للغاية تمت مشاركتها في بعض دوائر مؤسسة الأمن القومي في واشنطن – وهي خطة تتصور سفر بايدن إلى المنطقة في الأشهر المقبلة في “جولة النصر” للمطالبة يُنسب الفضل إلى الصفقة الإسرائيلية السعودية كإجابة على ما وصفه بألم غزة.

الخطة، وفقاً لتقرير أحمد، “ستستخدم حافز المساعدة لإعادة الإعمار من المملكة العربية السعودية وربما دول الخليج الغنية الأخرى مثل قطر والإمارات العربية المتحدة للضغط على كل من الفلسطينيين والإسرائيليين… في هذه الرؤية، سيوافق القادة الفلسطينيون إلى تشكيل حكومة جديدة لكل من غزة والضفة الغربية المحتلة وتقليص انتقاداتهم لإسرائيل، في حين ستقبل إسرائيل بنفوذ محدود في غزة.

اهتمامات ماكغوريك كانت محصورة بالتطبيع بين إسرائيل ودول الخليج دون الاكتراث بتطلعات الشعب الفلسطيني

وزعم بايدن أن “أحد أسباب” هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر كان “لأنهم علموا أنني كنت على وشك الجلوس مع السعوديين” لمناقشة تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأشار أحمد يوم الخميس إلى أن “العديد من المسؤولين الأمريكيين والخبراء الإقليميين يقولون إن الدفع الأمريكي للتوصل إلى اتفاق سعودي إسرائيلي أثار الاستياء بين الفلسطينيين الذين أرادوا من السعوديين – اللاعبين الرئيسيين في العالم ذي الأغلبية المسلمة – مقاومة مثل هذه الصفقة دون إنشاء دولة فلسطينية.

وانتقد البيت الأبيض قصة موقع “هافينغتون بوست” حول خطة ماكغورك لما بعد الحرب في غزة، حيث اتهمت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون أحمد باختلاق اقتباسات من مسؤولين أمريكيين – وهو ادعاء لا أساس له من الصحة حيث تراجعت الإدارة جزئيًا بعد وصول الصحافيين والمشرعين إلى التحقيق.

وكتب النائب رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا)، وهو واحد من عشرات المشرعين الأمريكيين الذين يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أحمد “يتمتع بمصداقية أكبر بكثير من بريت ماكغورك الذي كان متورطًا في السياسة الفاشلة في العراق، والسياسة الكارثية تجاه اليمن، ومبادرة تطبيع إسرائيل ودول الخليج مع عدم الاكتراث بتطلعات الشعب الفلسطيني.