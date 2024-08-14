متدينون يهود يجددون الاحتجاجات على تجنيدهم في الجيش

القدس المحتلة: جدد متدينون يهود في إسرائيل، الأربعاء، احتجاجاتهم على قرار الجيش استدعائهم للتجنيد.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن “العشرات من المتدينين اليهود توجهوا في مسيرة احتجاجية إلى قاعدة الون العسكرية في شمالي إسرائيل”.

وأضافت أن “المتدينين اليهود اشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية بالقرب من القاعدة”.

وأظهرت مقاطع فيديو متدينين يهود وهم يسيرون باتجاه القاعدة العسكرية، فيما الشرطة تمنعهم من الوصول إليها.

كما أظهرت مقاطع أخرى عددا من المتدينين عند مدخل القاعدة العسكرية واعتقال جنود لأحدهم.

وشرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في يوليو/ تموز الماضي بتوزيع استدعاءات لمتدينين من أجل الخدمة في الجيش.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نسبة الاستجابة من قبل المتدينين “متدنية للغاية”.

وفي 6 أغسطس/ آب الجاري اقتحم متدينون يهود مركز تجنيد للجيش في وسط إسرائيل، احتجاجا على تجنيد طلاب المدارس الدينية.

وفي حينه أظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عددا من المتدينين وهم يتسلقون جدارًا أثناء اقتحامهم لمركز التجنيد في تل هشومير، فيما يلاحقهم أفراد الشرطة في أحراش تابعة لمركز التجنيد قبل إخراجهم منها.

ويشكل المتدينون “الحريديم” نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل البالغ نحو 10 ملايين نسمة، ولا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة بالمعاهد الدينية، ويعتبرون أن “الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم”.

وفي 25 يونيو/ حزيران الماضي، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

وما زال كبار الحاخامات اليهود يعلنون معارضتهم خدمة المتدينين في الجيش.

(الأناضول)