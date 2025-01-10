«متروبوليس» تنظم مهرجان «شاشات الواقع»: لقاء بيروت للفيلم الوثائقي

بيروت – «القدس العربي»: بعد افتتاحها لمقرّها الجديد في مار مخايل – بيروت قبل أيام افتتحت جمعية سينما متروبوليس عن تنظيم مهرجان شاشات الواقع: لقاء بيروت للفيلم الوثائقي في دورته الـ19، أمس وحتى 21 الشهر الجاري. شاشات الواقع يتضمن أفلاماً لبنانية وعربية وأجنبية، أكثرها يُعرض لأول مرّة في لبنان، حيث ويواكب معظم المخرجين عروض أفلامهم. يشارك في هذه الدورة 17 فيلماً وثائقياً طويلا، و19 فيلماً قصيراً.

وفي البرمجة المعتمدة لهذا الموعد السينمائي، لقاء مع تجربة واقع افتراضي بعنوان «نحلم بلبنان» لسينتيا صوما ومارتن واهليش. إلى لقاء سينمائي مع غسان سلهب يحاوره علي حسين العدوي. وعرض سينمائي ترافقه موسيقى حيّة من أداء سينثيا زافين بعنوان» فلسطين: سردية منقحة»، وهو مشروع لرنا عيد وسينثيا زافين. وبرمجة خاصة ومميزة حول التنوّع البيولوجي والسينما بالشراكة مع مهرجان «ريف».

«رسائل» هو فيلم افتتاح المهرجان، فكرته وإنتاجه لجوزف خلّوف. ففي أواخر عام 2023، وخلال الحرب على غزّة، اجتمع 18 مخرجًا لبنانيًا للتعبير عن مشاعرهم عبر رسائل تبادلوها وحولوها إلى أفلام قصيرة. اكتمل العمل على هذه الأفلام في أواخر أيار/مايو 2024، من دون إدراكهم أن العدوان الشامل كان يتجه نحوهم، ليصبح لبنان الهدف التالي للدمار. «رسائل» يعرض لأول مرة في لبنان ضمن مهرجان شاشات الواقع، وقد تمّ اختياره للمشاركة في مهرجان كليرمون فيران في فرنسا، والذي يعتبر واحدا من أهم المهرجانات السينمائية المتخصصة بالأفلام القصيرة. ويُختتم المهرجان بالعرض اللبناني الأول المنتظر لفيلم» نحن في الداخل» للمخرجة فرح قاسم، وفيه، تعود المخرجة إلى لبنان، بعد غياب دام خمسة عشر عامًا، للعيش مع والدها المسن، حيث يحاول الاثنان العثور على لغة مشتركة تسمح لهما بإجراء محادثة أخيرة. في النهاية، يتضح أن اللغة الوحيدة التي يفهمها هي الشعر. حاز الفيلم على تنويه خاص في مهرجان»فيجين دو ريل»، ونجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي، وجائزة نيتباك في مهرجان الجونة السينمائي.

تتوزع عروض مهرجان شاشات الواقع بين سينما متروبوليس، وسينما مونتاين في المعهد الفرنسي في لبنان. سعر البطاقة 400 ألف ليرة لبنانية لعروض الأفلام. و900 ألف ليرة لـ»سينيه كونشيرت».

والدخول مجاني إلى تجربة الواقع الافتراضي، إنما الحجز ضروري.

كافة الأفلام مصحوبة بترجمة. والتفاصيل على موقع metropoliscinema.net

يُذكر أن مهرجان شاشات الواقع من تنظيم جمعية سينما متروبوليس بدعم من «أ أم أس» ومؤسسة سعدالله ولبنى خليل، واليونسكو – مشروع بيريت.

والمكان الشريك: المعهد الفرنسي في لبنان.