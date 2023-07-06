«مترو المدينة» يعود اليوم في قصره الجديد

بيروت – «القدس العربي»: يعود «مترو المدينة» إلى جمهوره اليوم الجمعة، بعد اتمام تجهيز مقرّه الجديد في مبنى أريسكو بالاس. وقد اختار القيمون على إدارة المترو لحفل الافتتاح المصغّر في مطلع هذا الصيف، الانطلاق بعرض «هشّك بشّك»، الذي حصد على مرّ السنوات العشر الماضية جمهوراً واسعاً.

يُعرف أن «مترو المدينة» كان جاراً لمسرح المدينة في وسط شارع الحمرا على مدى سنوات طويلة. لكن القائمين عليه قرروا الانتقال إلى مكان أكثر اتساعاً. القدس العربي سألت مدير المترو هشام جابر ماذا يتيح لكم المكان الجديد في مبنى أريسكو بالاس؟ أجاب مخرج هشّك بشّك بالقول: يتيح لنا العمل على عروض كنّا نرغبها في الماضي إنما المساحة لم تكن تسمح بها. كان طموحنا تقديم عروض تشبه ما قدمناها في المهرجانات كما «السيرك السياسي». نعدّ لعروض جديدة تحتاج لمسرح كبير، والمكان الجديد جاهز لاستيعابها. كما أن المكان يتيح لنا العمل على برمجة أكثر اتساعاً، سواء من إنتاجنا، أو لعروض نستقدمها من الخارج. المكان الجديد يتمتع بالمساحة وباستيعاب جمهور أكبر. وأن تتيح المساحة استيعاب جمهور أكبر، فهذا ما يسمح لنا بعدم رفع سعر البطاقة، وبالتالي استقبال عدد أكبر من الحضور.

لماذا هشك بشك كافتتاح؟ يقول هشام جابر: هو عرض مستمر منذ عشر سنوات ويشكل بصمة في مسيرة مترو المدينة. عرض تشتاقه الناس ونحن كذلك، وكان جميلا أن نبدأ به. نحن حيال «سوفت أوبننيغ»، وستزداد عروضنا بالتدريج وصولاً إلى الافتتاح الكبير في ايلول سبتمبر المقبل.

يذكر أن «هشك بشك» عرض موسيقي غنائي يحاكي موسيقى الأفراح والكباريهات التي كانت منتشرة في مصر في النصف الأول من القرن الماضي. يتضمّن العرض أربع لوحات غنية بالأغنيات التي يؤديها مجموعة من الفنانين والممثلين والراقصين، في عودة إلى تلك الحقبة من الزمن الجميل. يؤدي الأغنيات كل من ياسمينا فايد، وزياد الأحمدية، وهشام جابر، وآخرين.