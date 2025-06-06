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متضامنون مع فلسطين يقتحمون استديو هيئة الإذاعة النمساوية

منذ 33 دقيقة

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فيينا: اقتحم ناشطون متضامنون مع فلسطين، استوديو هيئة الإذاعة العامة النمساوية بولاية تيرول، مطالبين بتغطية أكثر حيادية للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 20 شهرا.

وأفيد أن أعضاء “مبادرة فلسطين في تيرول”، اقتحموا الاستوديو الإقليمي لهيئة الإذاعة النمساوية، واحتلوه لفترة قصيرة.

ورفع المتظاهرون علما كبيراً لفلسطين على سطح المبنى، مرددين هتافات: “فلسطين حرة”.

وفي بيان تلوه داخل المبنى، طالب المحتجون الحكومة الفيدرالية وهيئة الإذاعة العامة بالتحرك لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بغزة.

كما طالبوا بتغطية أكثر حيادية للأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 20 شهراً، وإعلام الجمهور بشكل صحيح.

واتخذت قوات الشرطة إجراءات أمنية مشددة في المنطقة أثناء الاحتجاج الذي انتهى بشكل سلمي، فيما أوقفت الشرطة 9 من الناشطين.

من جانبه، ادعى المسؤول الإقليمي للهيئة في تيرول، جورج لايخ، أنه استمع إلى مطالب الناشطين، وزعم أن المؤسسة تقوم حالياً بتغطية إخبارية متوازنة حول الشرق الأوسط وغزة.

(الأناضول)

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