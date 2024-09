متضامنون مع فلسطين يقتحمون فندقاً استضاف بايدن في كاليفورنيا- (فيديو)

واشنطن: اقتحم متظاهرون متضامنون مع الفلسطينيين، الخميس، فندقاً كان يقيم فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بولاية كاليفورنيا، مطالبين بإعلان وقف إطلاق النار في غزة.

وكان نحو 30 شخصاً اقتحموا الفندق بمدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، التي كان بايدن يزورها في إطار حملته للانتخابات الرئاسية.

وردد المتظاهرون هتافات من قبيل “بايدن، لا يمكنك الاختباء، نتهمك بالإبادة الجماعية”، وطالبوا الإدارة الأمريكية بالتوقف عن تمويل الهجمات الإسرائيلية.

Gaza Ceasefire protestors have got into Biden's hotel in San Francisco. Chanting: Biden Biden you can't hide, we charge you with genocide ' pic.twitter.com/DnnALEot1m

— Rob Crilly (@robcrilly) February 22, 2024