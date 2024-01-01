متضامنون يتظاهرون في عدة ولايات أمريكية للمطالبة بوقف الحرب ضد غزة

غزة- “القدس العربي”:

شارك نشطاء ومدافعون عن الحقوق الفلسطينية، في عدة مدن أمريكية، في تظاهرات طالبت بوقف العدوان على قطاع غزة.

وجاءت التظاهرة في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال الحرب الدامية ضد قطاع غزة، والتي تتواصل لليوم الـ87 على التوالي، وخلفت أكثر من 21 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وتجاوز عدد الجرحى 56 ألفا، إضافة لآلاف المفقودين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه في حي منهاتن بمدينة نيويورك، تظاهر المئات بالتزامن مع الاحتفالات بالعام الجديد، وسط دعوات لوقف إطلاق النار.

كما خرجت مسيرات ضخمة في ولايات شيكاغو، وبوسطن، وبالتيمور، ولوس أنجلوس وفي واشنطن العاصمة، ضمن المسيرات الأسبوعية التي تتواصل منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، منددة باستمرار الجرائم في غزة، ومطالبة بوقف المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية لدولة الاحتلال.

وطالب المشاركون في هذه المظاهرات بإلغاء مظاهر الاحتفال في العام الجديد، في ظل استمرار قتل المدنيين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال، واستبدالها بالانضمام إلى الفعاليات التضامنية، والداعمة للقضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين.