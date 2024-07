متطرفون إسرائيليون يقتحمون قاعدة عسكرية احتجاجا على توقيف جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني- (فيديو)

بيت ليد: اقتحم متظاهرون من اليمين الإسرائيلي، قاعدة “بيت ليد” (وسط)، احتجاجا على توقيف جنود داخلها متهمين بالاعتداء جنسيا على أسير من غزة في معسكر احتجاز “سديه تيمان” بالنقب، وفق إعلام عبري.

Not only in Sde Teman military base: right wing mob have also blocked the entrance to Beit Lid army base, urged by settler leaders and the right.

If this isn’t an attempted coup I don’t know what is.

pic.twitter.com/YT1ewpoeKt

