متطرف يهودي مرشح لانتخابات بلدية القدس يريد تقليص “ضجة الأذان” وسرقة المقدسيين للأراضي!

القدس- “القدس العربي”:

تحفل حملة قائمة الإرهابي المتطرف أرييه كينغ الذي يرشح نفسه في انتخابات بلدية القدس التابعة للاحتلال، بكل ما يسبب الضرر للسكان الفلسطينيين في المدينة المحتلة.

وتضّمن البرنامج الانتخابي لقائمة “موحدون مع آرييه كينغ” الذي يوصف بعراب الاستيطان في مدينة القدس، بمجموعة طويلة من الوعود التي تغازل كل المستوطنين وهي التي تمس بالمقدسيين، ولعل أبرزها حملة تقليص الضجة من الآذان في ستة مساجد، وتنظيم حملة تقليص سرقة الأراضي التي يسرقها العرب في القدس الشرقية، بحسب مزاعم هذا المتطرف.

ويَعِد كينغ المصوتين بشنّ حرب على “التحريض الإرهابي في مؤسسات التعليم بالقدس الشرقية”، وطرد موظفي البلدية الذين يدعمون الإرهاب من العرب، بحسب مزاعمه.

كما تعلن الحملة عن مجموعة من الوعود من ضمنها تركيب كاميرات وسيارات شرطة ثابتة في “بارك السكّة”، وتجنيد عشرات المتطوعين لحراسة سكان حي تيفر، إضافة عشرات التوظيفات للشرطة البلدية في القدس الشرقية، وتقديم مساعدات شخصية للمواطنين اليهود الذي تم سرقة سيارتهم في القدس الشرقية واستعادة سياراتهم المسروقة.

وكان المحامي، أوري نيروب، من مركز مناهضة العنصرية، قد تقدم بطلب إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، بشطب القائمة من “الترشح لانتخابات السلطات المحلية في القدس”.

وبرر نيروب طلبه لكون القائمة تنتهك قانون السلطات المحلية، والذي يقضي بمنع أي قائمة من الترشح للانتخابات للسلطات المحلية إذا كان خطابها يحمل توجهات تتناقض مع الطابع الديموقراطي للدولة أو توجهات عنصرية وتحريضية.

وقالت سندس الحوت، رئيس قائمة “كُل سكانها” (القائمة العربية التي تنافس على مقاعد البلدية وتلقى معارضة كبيرة من المقدسيين شعبيا وفصائليا) إن القائمة هي التي ستحمي المواطنين من عنصرية آرييه كينغ وأمثاله.

واعتبرت أن تصويت المقدسيين هو الذي سيتمكن من ردعه، وعدم منحه الفرصة لكي يكون في البلدية.

ورأت الحوت في بنود حملة “كينغ خلعا للقناع، وإعلانا للحرب على أهل القدس، وعلى كل الوجود الفلسطيني الإسلامي المسيحي في القدس، بدون خجل وبلغة واضحة”.

وقالت: “هو يريد تشكيل ميليشيا من المستوطنين للعربدة في شوارع القدس، يريد أن يشرّع مافيا المستوطنين لتصبح تحت غطاء قانوني للتعرض للفلسطينيين والاعتداء عليهم”.

وشددت على أن “بنود الحملة الخاصة بكينغ، تريد أن تصمت أجراس كنائسنا، وأن يسكت الأذان في القدس، التي تمثل هوية سكان أهل القدس”.

وختمت أنه “لا يمكن إخلاء الساحة لأمثال أرييه كينغ ليتحكموا في القرارات والميزانيات”.

يذكر أن كينغ، وهو نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، دائم التفوهات العنصرية التحريضية وتحديدا بحق أهالي حي الشيخ جراح، حيث قال في وقت سابق إنه على “الشرطة أن تطلق الرصاص على رؤوسهم”.

وهو أمر قال عنه أيمن عودة، إنه نهج الاحتلال، ومدرسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو العنصرية وزمرته من المستوطنين أحفاد كهانا وطلاب دروكمان أصحاب الفكر والنهج الفاشي.