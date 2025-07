متظاهرة ترتدي شعار “إسرائيل خارج سباق فرنسا” تقتحم السباق

تولوز (فرنسا): اقتحم متظاهر يرتدي قميصا كتب عليه “إسرائيل خارج سباق فرنسا للدراجات” المرحلة 11 من السباق قرب النهاية قبل أن يتمكن عنصر أمن من السيطرة عليه اليوم الأربعاء.

ودخل المتظاهر مسار السباق قبل نحو 50 مترا من خط نهاية المرحلة التي فاز بها النرويجي يوناس أبراهامسن.

ويمثل إسرائيل في السباق فريق إسرائيل-بيريمر تيك إسرائيل، ولكن لا ينافس فيه متسابقون إسرائيليون.\

What a tackle on the finish line at the Tour De France @LeTour @SBSSportau #TourdeFrance #tour2025 #cycling #tackle pic.twitter.com/98ztKSM3qb

— Reece M (@Reecefm) July 16, 2025