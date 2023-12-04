متظاهرون أمام منزل نانسي بيلوسي يطالبون بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

كاليفورنيا- “القدس العربي”: تظاهر العشرات من المحتجين أمام منزل الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) في مدينة سان فرانسيسكو، الأحد، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

ونظمت المظاهرة مجموعة “كود بينك”، وهي مجموعة مناصرة مناهضة للحرب، لدعوة بيلوسي والرئيس جو بايدن إلى دعم وقف إطلاق النار في الحرب، التي تقترب من شهرين.

وكتب المنظمون أنه من “المهم” بالنسبة لبيلوسي أن تدعم وقف إطلاق النار “للاستماع إلى أصوات ناخبيها والتضامن مع زملائها الذين يدعون إلى السلام”. وكان من المقرر أن تستمر المسيرة ثلاث ساعات ابتداء من الساعة التاسعة صباحا يوم الأحد.

وقالت سينثيا بايبرماستر، منظمة الحدث، في بيان: “يجب على حكومتنا ألا تكون متواطئة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب الأخرى. إن تمكين الكونغرس من تحقيق أرباح ضخمة لصناعة الحرب الأمريكية أمر خاطئ. ولا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، يجب على الولايات المتحدة أن تدعم الدبلوماسية، وليس الانتقام”.

وأشارت بيبرماستر في بيان صحافي إلى أن الآلاف ساروا في سان فرانسيسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع لدعم وقف إطلاق النار وأكدت، ثانية، على أن بيلوسي يجب أن تقف إلى جانب ناخبيها.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة KTVU عشرات المتظاهرين يتجمعون خارج منزل بيلوسي، ويحملون لافتات تدعم وقف إطلاق النار.

وأظهرت لقطات منفصلة بثتها قناة “باى إن بي سي” العشرات من المتظاهرين وهم يسيرون في دائرة خارج منزل بيلوسي، وكان بعضهم يحمل العلم الفلسطيني.

وتأتي المظاهرة في أعقاب العديد من الاحتجاجات الأخرى التي دعت الديمقراطيين في الكونغرس إلى دعم وقف إطلاق النار.

وقد تحدث عدد متزايد من الديمقراطيين بصراحة عن دعم وقف إطلاق النار ، لكن إدارة بايدن لم تدعمه. وبدلاً من ذلك، حثت على المزيد من “الهدنات الإنسانية” خوفاً من امتداد الغضب الشعبي.

واحتج مئات الأشخاص خارج مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية الشهر الماضي لمطالبة القيادة الديمقراطية بدعم وقف إطلاق النار في غزة. كما أغلق المتظاهرون مؤتمرا عقده الحزب الديمقراطي في كاليفورنيا الشهر الماضي في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا.