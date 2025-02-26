متظاهرون سوريون في دمشق يدعون “الجولاني” لقصف تل أبيب- (شاهد)

“القدس العربي”: دعا متظاهرون سوريون في دمشق الرئيس المؤقت للبلاد أحمد الشرع إلى قصف تل أبيب.
وفي مظاهرة ليلية دعا المتظاهرون “الجولاني” إلى قصف تل أبيب ردا على العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية والتوغل داخل مناطق في الجنوب.
“يا جولاني ويا حبيب..اقصف اقصف تل أبيب”.. هتافات خلال تظاهرة في العاصمة دمشق رفضاً لعدوان الاحتلال على الأراضي السورية pic.twitter.com/ymCsHu4Z66
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 25, 2025
وهل يملك الامكانيات و الارادة لفعل أفعل ذلك ؟
ليس لمثل هذا من يقال له اقصف تل أبيب. لكن أدعو الله ان اكون على خطأ، وان يكون هو من يستعمله الله ولايستبدله.
بلغ السيل الزبا. اسرائيل تجاوزت في عربدتها كل الخطوط الحمراء
إن بعد العسر يسر،و بعد الضعف قوة، و العزة لله و رسوله و للمؤمنين