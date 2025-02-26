سياسة | عربي | سوريا

متظاهرون سوريون في دمشق يدعون “الجولاني” لقصف تل أبيب- (شاهد)

26 - فبراير - 2025

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“القدس العربي”: دعا متظاهرون سوريون في دمشق الرئيس المؤقت للبلاد أحمد الشرع إلى قصف تل أبيب.

وفي مظاهرة ليلية دعا المتظاهرون “الجولاني” إلى قصف تل أبيب ردا على العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية والتوغل داخل مناطق في الجنوب.

 

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  1. يقول رضا تونس:
    فبراير 26, 2025 الساعة 8:42 ص

    وهل يملك الامكانيات و الارادة لفعل أفعل ذلك ؟

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  2. يقول AR:
    فبراير 26, 2025 الساعة 11:13 ص

    ليس لمثل هذا من يقال له اقصف تل أبيب. لكن أدعو الله ان اكون على خطأ، وان يكون هو من يستعمله الله ولايستبدله.

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  3. يقول شرحبيل الشامي:
    فبراير 27, 2025 الساعة 2:56 م

    بلغ السيل الزبا. اسرائيل تجاوزت في عربدتها كل الخطوط الحمراء

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  4. يقول عزيز خالد:
    مارس 1, 2025 الساعة 8:58 م

    إن بعد العسر يسر،و بعد الضعف قوة، و العزة لله و رسوله و للمؤمنين

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