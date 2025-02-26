متظاهرون سوريون في دمشق يدعون “الجولاني” لقصف تل أبيب- (شاهد)

“القدس العربي”: دعا متظاهرون سوريون في دمشق الرئيس المؤقت للبلاد أحمد الشرع إلى قصف تل أبيب.

وفي مظاهرة ليلية دعا المتظاهرون “الجولاني” إلى قصف تل أبيب ردا على العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية والتوغل داخل مناطق في الجنوب.