متظاهرون ضد إقامة “سفارة ضخمة” للصين في لندن يشتبكون مع الشرطة

يتجمع المحتجون في موقع دار سك العملة الملكية السابقة في لندن. 8 فبراير 2025، ضد نقل سفارة الصين إلى هذا الموقع. ا ف ب

لندن: اندلعت اشتباكات بين متظاهرين ضد خطة إقامة “سفارة ضخمة” للصين في لندن مع الشرطة، بعد أقل من ساعة من إلقاء كبار أعضاء حزب المحافظين خطابات أمام الحشد.

وتجمع أكثر من ألف شخص خارج الموقع التاريخي للموقع السابق لدار سك العملة الملكية، معبّرين عن مخاوفهم من أن تحويله إلى سفارة كبيرة للصين قد يشكل تهديداً أمنياً خطيراً، بحسب وكالة بي إبه ميديا البريطانية.

وكان من بين المتظاهرين أشخاص من هونغ كونغ والصين والتيبت والأويغور، ورفعوا الأعلام واللافتات التي تقول “الحزب الشيوعي الصيني يراقبك، أوقفوا السفارة الضخمة”، “مساحة للحرية في التعبير”، “حرروا هونغ كونغ- الثورة الآن” و “قولوا لا للاضطهاد العابر للأمم من قبل الصين”.

وقالت الشرطة البريطانية إنه تم اعتقال رجل وامرأة للاشتباه في انتهاكهما لشروط القسم 14 (من قانون النظام العام) التي تم فرضها على التجمع.

وفي الساعة الأولى من الاحتجاج، كان المتظاهرون يتجمعون في تقاطع بين “تاور هيل” و”تاور بريدج رود”.

وظهرت امرأة تبدو عليها أعراض المرض، وتم رؤيتها مستلقية على الطريق بينما تجمع حولها الحشد والشرطة والمسعفون.

وبدا أن التوترات تتصاعد بين المتظاهرين والشرطة في القسم الذي كانت فيه المرأة مستلقية.

وتصاعدت التوترات وتراجعت حدتها عدة مرات، وصاح الضباط للحشد الفوضوي أحياناً بأن يبتعد.

وبدأ الطرفان في الاصطدام، وشوهدت الشرطة وهي تسحب شخصاً من الحشد. وحاول آخرون استرجاع الشخص مرة أخرى ودفع الشرطة بعيداً، بينما كان الناس يهتفون وبعضهم كان يصرخ.

وتأتي خطة تطوير السفارة في وقت تسعى فيه الحكومة البريطانية إلى تعزيز الروابط التجارية مع بكين، وسط مخاوف من التدخل الصيني في المملكة المتحدة.

