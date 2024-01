متظاهرون غاضبون يقاطعون بايدن للمرة الثانية خلال يومين احتجاجاً على الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية ضد غزة- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: قاطع العديد من المتظاهرين الرئيس الأمريكي جو بايدن طوال خطابه أمام مؤتمر عمالي حاشد بهتافات غاضبة بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية الهمجية على غزة.

وصرخ أحد المتظاهرين حاملاً العلم الفلسطيني: “كم طفلاً قتلت؟”.

وحاول العديد من أنصار بايدن على الفور التغطية على الهتاف بالصراخ عالياً “أربع سنوات أخرى”.

Joe Biden was interrupted by UAW members as he accepted an endorsement from the union.

"Ceasefire now!" they chanted, before quickly being escorted out.

(The UAW has called for a ceasefire. Last week, the Biden administration suggested a ceasefire would only benefit Hamas). pic.twitter.com/hPuLzHmgSy

— Prem Thakker (@prem_thakker) January 24, 2024