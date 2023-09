متظاهرون في السويداء السورية يمزقون صورة للأسد مع تصاعد الاحتجاجات- (صور وفيديوهات)

بيروت: مزق متظاهرون في مدينة السويداء جنوب سوريا صورة لرئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الجمعة مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي بدأت قبل ثلاثة أسابيع في ظل تدفق حشود من قرى مجاورة للمشاركة.

وأظهرت صور ولقطات نشرتها صفحات لنشطاء على وسائل للتواصل الاجتماعي مجموعة من الرجال يمزقون لافتة عليها صورة الأسد كانت معلقة على فرع لاتحاد المزارعين. وبدأوا بعدها في إغلاق أبواب المكاتب.

وتظاهر أكثر من ألفي شخص الجمعة في محافظة السويداء استكمالاً لحراك مستمر منذ ثلاثة أسابيع بدأ احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وتطور للمطالبة بـ”إسقاط النظام”، وفق ما أفاد ناشطون.

#Syria : Anti-government protesters again tear down a poster of President #Assad as demonstrations that began 3 weeks ago in Sweida continue for another Friday #ٱلسُّوَيْدَاء #سُورِيَة pic.twitter.com/XGGxOL5oHI

— sebastian usher (@sebusher) September 8, 2023