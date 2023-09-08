متظاهرون في السويداء السورية يمزقون صورة للأسد مع تصاعد الاحتجاجات- (صور وفيديوهات)

بيروت: مزق متظاهرون في مدينة السويداء جنوب سوريا صورة لرئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الجمعة مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي بدأت قبل ثلاثة أسابيع في ظل تدفق حشود من قرى مجاورة للمشاركة.

وأظهرت صور ولقطات نشرتها صفحات لنشطاء على وسائل للتواصل الاجتماعي مجموعة من الرجال يمزقون لافتة عليها صورة الأسد كانت معلقة على فرع لاتحاد المزارعين. وبدأوا بعدها في إغلاق أبواب المكاتب.

وتظاهر أكثر من ألفي شخص الجمعة في محافظة السويداء استكمالاً لحراك مستمر منذ ثلاثة أسابيع بدأ احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وتطور للمطالبة بـ”إسقاط النظام”، وفق ما أفاد ناشطون.

#Syria : Anti-government protesters again tear down a poster of President #Assad as demonstrations that began 3 weeks ago in Sweida continue for another Friday #ٱلسُّوَيْدَاء #سُورِيَة pic.twitter.com/XGGxOL5oHI — sebastian usher (@sebusher) September 8, 2023

متظاهرو #السويداء يمزّقون صور حافظ وباسل #الأسد، على واجهة مبنى المصرف العقاري قرب #ساحة_الكرامة وسط مدينة السويداء، كما قاموا بإتلاف صورة زعيم الحشاشين الموجودة أمام مبنى الأمن السياسي قرب حاجز مدينة #شهبا#أورينت pic.twitter.com/7eivS3JkRl — Orient أورينت (@OrientNews) September 8, 2023

ويتنامى في السويداء الاستياء من الأسد منذ بدأت المظاهرات هناك في منتصف أغسطس آب بسبب رفع الدعم عن الوقود، الخطوة الأحدث في سلسلة إجراءات زادت الضغوط على المواطنين في وقت يعانون فيه بالفعل من أثر الانهيار الاقتصادي.

وانطلقت الاحتجاجات في محافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين لكن زخمها تواصل في السويداء، والتي تشهد منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية.

وأفاد أحد المشاركين في التظاهرة المركزية في مدينة السويداء أن نحو ألفي شخص تظاهروا في ساحة الكرامة كما جرت العادة، يضاف إليهم مئات في قرى أخرى.

وعلى وقع الموسيقى، هتف المتظاهرون “نريد حرية، بالرغم عنك يا بشار (الأسد)، نريد حرية”، حاملين الرايات الملونة التي ترمز إلى الطائفة الدرزية.

وقال ريان معروف من شبكة “السويداء 24” المحلية، والمتواجد خارج سوريا، إن متظاهري الجمعة في ساحة الكرامة أتوا من كافة أنحاء المحافظة.

وتتراجع حدة الاحتجاجات خلال الأسبوع لانشغال المواطنين بأعمالهم وتوفير تكاليف النقل، وفق ناشطين، ويزداد زخمها أيام الجمعة بشكل يعيد إلى الأذهان الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها سوريا في العام 2011 قبل أن تتحول إلى نزاع دامٍ مستمر إلى اليوم.

ومدينة السويداء هي عاصمة محافظة تحمل نفس الاسم وأغلب سكانها من الأقلية الدرزية. وظلت المدينة خاضعة لسيطرة الحكومة منذ بدء الحرب الأهلية وتجنبت بشكل كبير أعمال العنف التي شهدتها مناطق أخرى في البلاد.

ويندر الانتقاد العلني للحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرتها لكن الوضع الاقتصادي يغذي الاستياء العام الذي بدأ يوجه بشكل متزايد للأسد.

أحرار محافظة درعا، يصلون إلى ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء للمشاركة في المظاهرة المناهضة لنظام الأسد.

أبناء محافظة درعا المشاركين في مظاهرة اليوم أكدوا على وحدة الشعب السوري،ولا فرق بين المحافظات السورية.#السويداء pic.twitter.com/BLvEvHQ7C0 — Nour Golan (@nourabohsn) September 8, 2023

مافي للأبد عاشت سوريا ويسقط الأسد

وتكسير تمثال حافظ الأسد ودعس عليه بوسط الساحة

8/9/2023 #السويداء #سوريا pic.twitter.com/T8oKYTHQmS — Akkad Aljbal (@aljbalakad93) September 8, 2023

(وكالات)