سياسة | دولي

متظاهرون في باريس: إسرائيل تنظم “أولمبياد الإبادة الجماعية”

10 - أغسطس - 2024

أرشيف

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باريس: اتهم متظاهرون متضامنون مع فلسطين في باريس، إسرائيل بأنها تنظم “أولمبياد للإبادة الجماعية” في إشارة إلى ما ترتكبه من فظائع في قطاع غزة بالتزامن مع دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024” التي تستضيفها العاصمة الفرنسية.
وتجمع المتظاهرون في ميدان الجمهورية بالعاصمة باريس رافعين لافتات كتب عليها “قاطعوا إسرائيل” و”أولمبياد الإبادة الجماعية” و”تحيا المقاومة الفلسطينية”.
كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية مرددين هتافات تطالب بوقف إسرائيل لمجازرها في غزة.
و قالت المتظاهرة سارة: “أنا هنا من أجل الاحتجاج على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في فلسطين الذي يرتكبه أكثر جيش لا أخلاقي في العالم”.
وذكرت سارة أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الأطفال والنساء والصحفيين في قطاع غزة قائلة: “لم نكن نتصور أن نرى أب يحمل جسد طفله مقطوع الرأس وأم تنظر لطفلها مقطوع الرأس”.
وذكرت سارة أن الأمهات في غزة يحاولن التعرف على أطفالهن الموتى من عظامهم.
وأضافت: “ما نراه الآن هو شعب يعيش الإبادة الجماعية كل يوم، ويصرخ ‘المساعدة‘ كل يوم، ولا أحد يتحرك”.
وفي وقت سابق اليوم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا جويا على مدرسة التابعين في حي الدرج بمدينة غزة، التي لجأ إليها نازحون فارون من العمليات العسكرية الإسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة العشرات أثناء تأديتهم صلاة الفجر.
وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)


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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 10, 2024 الساعة 7:48 م

    هه الاتحاد الأوروبي المنافق العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل أن سمح لعصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بالمشاركة في أولمبياد الخزي والعار وحرم رياضيي روسيا ، أليس هذا هو الكيل بمكيالين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒

    رد

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