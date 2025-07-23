متظاهرون في شيكاغو يتضامنون مع سوريا ويطالبون بإنهاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل

شيكاغو- “القدس العربي”: في ظل استمرار المجازر في قطاع غزة وتصاعد الهجمات الإسرائيلية على سوريا، خرج نحو 100 متظاهر في مدينة شيكاغو، للمطالبة بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل والتضامن مع شعوب سوريا وفلسطين.

وقد نظم هذه الفعالية تحالف شيكاغو من أجل العدالة في فلسطين (CJP)، ردًا على التصعيد الأخير في الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.

ورفع المحتجون لافتات طالبوا فيها بعدم تخصيص “لا سنت ولا دولار” لجرائم الكيان الصهيوني، وهتفوا بشعارات مثل: “غزة تحتاج إلى الغذاء والماء! إسرائيل، أوقفوا المجازر!”.

وقال أحد أعضاء حركة شباب فلسطين: “المجازر في السويداء بسوريا هي امتداد لنفس النظام الوحشي الذي يُمارس في غزة من خلال الإبادة الجماعية. نحن هنا لا من أجل سوريا فقط، بل لأن منطقتنا بأكملها تُمزّق أمام أعيننا.” وأضاف: “اليوم، يسعى الصهاينة وأعوانهم إلى تفتيت سوريا، لأن سوريا الممزقة والنازفة تخدم هدفًا واحدًا فقط: عزل فلسطين.”، وفقاً لمنصة “فايت باك”.

أما زينيا بولوذوفا من لجنة مناهضة الحرب في شيكاغو، فأكدت على ضرورة إضعاف إسرائيل ماديًا من داخل الولايات المتحدة، قائلة: “يمكننا إيقاف ماكينة الحرب الأمريكية-الصهيونية من خلال تعطيل الترتيبات الاقتصادية الهشة التي يعتمدون عليها. المؤسسات المالية هنا في الوطن لها يد مباشرة في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني.”

وأشارت بولوذوفا إلى ضرورة استمرار الاحتجاجات ضد أمين الخزانة في إلينوي، مايكل فريتشس، ومجلس استثمار الدولة (ISBI) بسبب دعمهم للإبادة الجماعية، وذلك خلال اجتماع المجلس المقرر في 19 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وسار المتظاهرون في وسط المدينة وهم يهتفون: “المال للوظائف والتعليم، وليس للحرب والاحتلال!” و”يدكم عن سوريا!”، ودعوا المارة إلى رفض تمويل المجازر بأموال الضرائب، مع تشجيعهم على توقيع عريضة سحب الاستثمارات.

جدير بالذكر أن تحالف CJP ينظم احتجاجات أسبوعية منذ 22 شهرًا متواصلة ضد هذه المجازر، وأكد المنظمون بعد العودة إلى نقطة الانطلاق أنهم سيواصلون النضال حتى تتوقف الإبادة.