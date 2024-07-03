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متظاهرون مؤيدون لفلسطين يحاصرون مصنعا في اسكتلندا

منذ 45 دقيقة

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إدنبره: حاصر متظاهرون مؤيدون لفلسطين في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، شركة للدفاع والأمن اليوم الأربعاء، وطالبوا بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا).

وأغلق أكثر من 100 شخص مداخل مصنع “تاليس” في غلاسكو، اليوم، ودعوا الشركة المالكة للمصنع إلى إنهاء علاقاتها مع إسرائيل.

كما طالب المتظاهرون حكومة المملكة المتحدة بحظر صادرات الأسلحة لتل أبيب.

ويأتي الاحتجاج بعد مظاهرة خارج مصنع “تاليس” الشهر الماضي، وشهدت اعتقال أربعة أشخاص وإصابة ستة من أفراد الشرطة.

من جانبها، قالت شركة “تاليس” إن لديها مشروعا مشتركا لمؤسسة صغيرة ومتوسطة مع شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية، التي تقوم بتزويد وزارة الدفاع البريطانية بالأنظمة، ولا تقوم بتوفيرها للجيش أو وزارة الدفاع في إسرائيل.

(د ب أ)

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