سياسة | دولي

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يعرقلون الحركة في محطتين للقطارات في سويسرا- (شاهد)

منذ 34 دقيقة

لقطة شاشة لمتظاهرين مؤيّدين للفلسطينيين في محطة لوزان

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جنيف: قطع مئات المتظاهرين المؤيّدين للقضية الفلسطينية في سويسرا الإثنين مسارات قطارات في محطتي جنيف ولوزان، ممّا تسبّب بتعطيل الحركة لبعض الوقت.

وبحسب صحيفة “لا تريبون دو جنيف” فإنّ حوالي 300 شخص قطعوا عصر الإثنين مسارين للقطارات في محطة جنيف، رافعين الأعلام الفلسطينية.

وأضافت أنّ المتظاهرين تنادوا تلقائيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية السفينة الشراعية “مادلين” التي كانت محمّلة بمساعدات إنسانية ومتّجهة إلى قطاع غزة.

وفي محطة جنيف، منع المتظاهرون كلّ القطارات من المرور على رصيفين لمدة ساعة تقريبا، من الساعة السادسة مساء وحتى السابعة مساء (16,00 – 17,00 ت غ)، مما أدّى إلى إلغاء رحلات وتأخير أخرى.

وتكرّر الأمر نفسه في محطة لوزان.

ومساء الإثنين، أعلنت هيئة السكك الحديد الفدرالية السويسرية أنّ حركة المرور “تعطّلت بشدّة” بسبب وجود “متظاهرين اعتلوا مسارات محطة لوزان”.

وأوضحت الهيئة أنّ قوات الأمن تدخّلت لفض المتظاهرين.

وبحسب صحيفة لوماتان فإنّ المتظاهرين الذي كانوا بالمئات توجّهوا بمواكبة من الشرطة نحو وسط المدينة.

واستؤنفت حركة المرور “تدريجيا” بعد ساعة من ذلك وقد حذّرت الهيئة من أنّ عودة الأمور لطبيعتها ستستغرق بعض الوقت.

(أ ف ب)

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