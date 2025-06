متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يعرقلون الحركة في محطتين للقطارات في سويسرا- (شاهد)

جنيف: قطع مئات المتظاهرين المؤيّدين للقضية الفلسطينية في سويسرا الإثنين مسارات قطارات في محطتي جنيف ولوزان، ممّا تسبّب بتعطيل الحركة لبعض الوقت.

وبحسب صحيفة “لا تريبون دو جنيف” فإنّ حوالي 300 شخص قطعوا عصر الإثنين مسارين للقطارات في محطة جنيف، رافعين الأعلام الفلسطينية.

وأضافت أنّ المتظاهرين تنادوا تلقائيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية السفينة الشراعية “مادلين” التي كانت محمّلة بمساعدات إنسانية ومتّجهة إلى قطاع غزة.

وفي محطة جنيف، منع المتظاهرون كلّ القطارات من المرور على رصيفين لمدة ساعة تقريبا، من الساعة السادسة مساء وحتى السابعة مساء (16,00 – 17,00 ت غ)، مما أدّى إلى إلغاء رحلات وتأخير أخرى.

ITS A❤️‍🔥GLOBAL AWAKENING

Today at Gare de Genève🔥🇵🇸

People filled the platforms to shout loud and clear:

STOP THE GENOCIDE IN GAZA✊🏼🇵🇸

This is not just a protest it’s a global awakening. pic.twitter.com/DgdxxjboVV

— Earth Hippy 🌎🕊️💚 (@hippyygoat) June 9, 2025