متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسرا أمام البرلمان البريطاني- (صور وفيديو)

لندن: أغلق متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين، اليوم السبت، طرقا خارج البرلمان البريطاني في لندن، مطالبين بوقف فوري لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التي منعتهم من السير على جسر وستمنستر.

People in London occupy Westminster Bridge after police try to illegally kettle them despite it being a peaceful action for Gaza | @novaramedia pic.twitter.com/aeZnK36O5c — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) January 6, 2024

Protesters in London take over Westminster Bridge following police attempts to unlawfully corral them, despite their peaceful demonstration in support of #Gaza. pic.twitter.com/IH0WPOhkMN — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) January 6, 2024

وتشهد لندن، مثلها مثل مدن غربية أخرى، مظاهرات متكررة وأحيانا كبيرة تطالب بوقف القصف الإسرائيلي العنيف لغزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، والذي راح ضحيته 22722 شهيدا حتى الآن.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة وهي تمنع المتظاهرين من الوصول إلى الجسر.

🚨BREAKING: POLICE ARE NOW CLASHING WITH PROTESTERS AT WESTMINSTER BRIDGE, LONDON! Source:@stairwayto3dom pic.twitter.com/Kspmz9E1VB — Palestine Now (@PalestineNW) January 6, 2024

وشغل المحتجون الطرق المحيطة بالمنطقة بعد عدم تمكنهم من الوصول إلى الجسر بشكل كامل حيث خططوا لرفع لافتات.

Westminster Bridge completely closed by “protestors.” The Met Police are so weak they can’t even keep London moving…. pic.twitter.com/kFqtiE2ykM — Rob Boyd, Esq (@AvonandsomerRob) January 6, 2024

وقالت الشرطة إنها فرضت أمرا قانونيا يحدد الأماكن التي يسمح فيها بتنظيم احتجاجات وبدأ المحتجون في التفرق بحلول الساعة الثالثة بعد الظهر (15:00 بتوقيت غرينتش). وأضافت الشرطة أن من يرفضون الامتثال لأمر المغادرة سيتم اعتقالهم.

وكانت مسيرة اليوم أصغر من المسيرات الحاشدة السابقة وتأتي قبل يومين من عودة البرلمان البريطاني للعمل بعد عطلة عيد الميلاد. ويهدف الاحتجاج إلى دفع السياسيين لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل.

The people of Camden, London, are marching to Keir Starmer’s office!🇵🇸🫶#CeasefireNOW pic.twitter.com/xFtJCV5S09 — Alicia V. Perry (@aliciavperry) January 6, 2024

Protesters take to the streets in London in solidarity with Gaza 🇵🇸 Ceasefire now! pic.twitter.com/PatlMbjvV6 — Fiona Edwards (@Fio_edwards) January 6, 2024

وحتى الآن، لم تصل بريطانيا إلى الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار ويقول وزير الخارجية ديفيد كاميرون إن أي اتفاق من هذا القبيل قد لا يدوم وربما يزيد من العنف دون وجود خطة لإحلال سلام طويل الأجل.

وتم تنظيم معظم الاحتجاجات السابقة في لندن بتنسيق مع الشرطة وكانت سلمية بشكل كبير، ولكن الشرطة قالت إن منظمي احتجاجات اليوم رفضوا الكشف عن تفاصيل خططهم.

(وكالات)