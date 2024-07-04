سياسة | دولي

متظاهرون متضامنون مع فلسطين ينهون اعتصاما في حرم جامعة تورونتو الكندية

منذ 37 دقيقة

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تورونتو:  أزال مئات المحتجين الداعمين لغزة أمس الأربعاء خياما من منطقة عشبية يحيطها سياج في حرم أكبر جامعة في كندا حيث اعتصموا لشهرين، وذلك قبل حلول الموعد النهائي لتفكيك مخيم الاحتجاج.

وفي حكم صدر يوم الثلاثاء، أمر قاض في أونتاريو المتظاهرين بالمغادرة بحلول الساعة السادسة مساء أمس الأربعاء (2200 بتوقيت جرينتش)، ليوافق على أمر قضائي طلبته جامعة تورونتو. وقال القاضي في هذه القضية إن حرية التعبير لا تعني التعدي على ممتلكات الغير.

وقال محمد ياسين، وهو فلسطيني ومتحدث باسم المتظاهرين تخرج حديثا من جامعة تورونتو أمام حشد من المؤيدين والمراسلين خارج موقع الاعتصام “نغادر بشروطنا لحماية مجتمعنا”.

وأضاف أن الاعتصام خلال فترة حفل التخرج “انتصار كبير”.

ويطالب المتظاهرون جامعة تورونتو بالكشف عن استثماراتها وسحب الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل وقطع العلاقات مع بعض المؤسسات التابعة لإسرائيل.

وذكر ياسين أن “المفاوضات أصابها الجمود منذ فترة”.

وعبر ميريك جيرتلر رئيس جامعة تورونتو في بيان أمس الأربعاء عن سعادته بإنهاء الاعتصام سلميا.

وقال “لا يزال أفراد مجتمعنا يتمتعون بالحرية في ممارسة حقهم في حرية التعبير والاحتجاج القانوني”.

(رويترز)

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