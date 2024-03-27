متظاهرون مصريون يردون على هتافات أردنية عن معبر رفح: “قولوا لرفاقنا في عمان لسة مصر صاحية كمان”

القاهرة- “القدس العربي”:

تفاعل متظاهرون مصريون نظموا وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحافيين أمس الثلاثاء، مع هتافات المظاهرات الأردنية التي استنكرت تحكم الاحتلال الإسرائيلي في حجم المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة.

وكان متظاهرون أردنيون رددوا هتافات، بينها “الشعب المصري عامل ايه.. معبر رفح اتسكر ليه”، فيما رد المتظاهرون المصريون “قولوا لرفاقنا في عمان.. لسه مصر صاحية كمان”.

وكان مئات النشطاء المصريين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحافيين في وسط القاهرة، عقب الإفطار الذي ينظموه كل ثلاثاء تحت عنوان “إفطار العيش الحاف”، تضامنا مع أهالي قطاع غزة، وللمطالبة بفتح معبر رفح وإدخال كافة المساعدات التي يحتاجها القطاع.

ويعد إفطار الأمس هو الثالث، الذي ينظمه صحافيون ونشطاء منذ بدء شهر رمضان.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية عدد من قيادات المعارضة المصرية بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والناشط أحمد دومة الذي يعد أحد رموز ثورة الخامس والعشرين من يناير / كانون الثاني 2011، وخرج من السجن بعفو رئاسي بعد قضائه أكثر من 10 سنوات من الحكم الذي صدر ضده بالسجن 15 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مجلس الوزراء.

وردد المتظاهرون هتافات بينها، إن الكيل قد طفح، افتحوا معبر رفح، وبكره الشعب العربي أكيد يسقط خونة كامب ديفيد، والصراع صراع وجود.

ورفع المشاركون في الوقفة أعلام فلسطين وصورا لضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، ولافتة مكتوبا عليها “افتحوا معبر رفح”، كما حمل آخرون خبزا وأواني فارغة، تضامنا مع ضحايا جرائم التجويع في القطاع.