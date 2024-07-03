متظاهرون يتجمعون طوال الليل أمام منزل برلماني أمريكي وهم يهتفون “فليذهب الصهاينة للجحيم”- (فيديو)

إلينوي- “القدس العربي”: تجمع متظاهرون متضامنون مع فلسطين خارج منزل النائب اليهودي براد شنايدر، عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية إلينوي، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

وكان شنايدر، الذي يعيش في ضاحية هايلاند بارك اليهودية شمال شيكاغو، هدفا لاحتجاج صاخب وقع حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا، حسبما أفادت شبكة “فوكس نيوز”.

ويظهر مقطع فيديو من الاحتجاج نحو 40 متظاهرا يرتدون الكوفية الفلسطينية ويطلقون صفارات الإنذار ويقرعون الطبول ويرفعون لافتات كتب عليها “شنايدر، لقد أوقفت تمويل الأونروا، انت متهم بالإبادة الجماعية”، و”إسرائيل تقصف وإلينوي تدفع”.

وهتف المتظاهرون أثناء مسيرتهم في الشارع: “من حقنا أن نثور، الصهاينة إلى الجحيم” .

وقالت إدارة مدينة هايلاند بارك في بيان لها : “إن المدينة تدين بشكل لا لبس فيه معاداة السامية وجميع أعمال الكراهية”.

ولم تقم شرطة هايلاند بارك بأي اعتقالات. ودافعت المدينة عن القرار، وقالت: “إن الضباط يقومون بالاعتقالات ويأخذون الأشخاص إلى الحجز فقط استجابة لأفعال أو سلوكيات تم تحديدها بموجب قانون العقوبات الجنائية للولاية والتي ترقى إلى مستوى الجنح أو الجرائم الجنائية. ولو لم يمتثل المتظاهرون على الفور لأوامر الشرطة ويتفرقوا طواعية، فربما كانت هناك أفعال كان من الممكن إصدار استدعاءات بشأنها وإلقاء القبض عليها بموجب قانون العقوبات الجنائية للولاية”.