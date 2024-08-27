سياسة | دولي

متظاهرون يحتجون على وزير خارجية سويسرا بسبب دعمه لإسرائيل- (صور)

منذ ساعة واحدة

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جنيف: ردد متظاهرون هتافات مناهضة لوزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، أمام مكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف، بسبب موقفه الداعم لإسرائيل التي تواصل حربها على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها وزارة الخارجية السويسرية أمام مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف.

واتفاقيات جنيف هي مجموعة من أربع معاهدات دولية، اعتمدت في أغسطس/ آب 1949، وتحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في منطقة حرب.

ولدى اعتلائه المنصة من أجل إلقاء كلمته، بدأ نحو 100 متظاهر بترديد هتافات ضد الوزير كاسيس.

واتهم المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية، الحكومة السويسرية بـ”التواطؤ مع ما يحدث في قطاع غزة من مجازر بحق المدنيين”.

كما دعا بعض المتظاهرين وزير الخارجية السويسري إلى تقديم استقالته من منصبه.

(الأناضول)

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