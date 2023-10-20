متظاهرون يحرقون السفارة الإسرائيلية في البحرين- (فيديوهات)

المنامة: أحرق متظاهرون سفارة إسرائيل في البحرين ليلة الخميس/ الجمعة وذلك احتجاجاً على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

ومساء الخميس، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل أخلت سفاراتها بعدد من دول المنطقة من منها البحرين والأردن والمغرب ومصر وتركيا.

وطلبت إسرائيل من مواطنيها، أمس، مغادرةَ تركيا في أسرع وقت ممكن، بعد مظاهرات غاضبة أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة، عقب مجزرة مستشفى المعمداني، كما أجلت موظّفي سفارتَيْها في المغرب ومصر.

(وكالات)