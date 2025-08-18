سياسة | دولي | أوروبا

متظاهرون يخربون مقرّات للحزب الحاكم في بلغراد

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

بلغراد: أقدم متظاهرون صربيون مناهضون للحكومة في بلغراد مساء الإثنين على تخريب مقرّات للحزب الحاكم بزعامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، قبل أن تصدّهم شرطة مكافحة الشغب.

ومنذ أسبوع تتخلّل هذه التظاهرات المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية أعمال عنف بعد أن كانت في معظمها سلمية منذ بدئها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وفي الأيام الأخيرة، أقدم متظاهرون، معظمهم ملثّمون، على تخريب مقرات للحزب التقدّمي الصربي (قومي)، ولا سيما في بلغراد ونوفي ساد (شمال) وفالييفو (وسط شرق).

وغداة ليلة هادئة الأحد، خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع بلغراد والعديد من المدن الأخرى مساء الإثنين.

وسرعان ما تدخلت قوات مكافحة الشغب، مدعومة بمركبات مدرعة، وصدّت المتظاهرين باستخدام القنابل الصوتية.

وأصبحت الاحتجاجات حدثا منتظما في صربيا منذ انهيار جزء من سقف محطة قطار في مدينة نوفي ساد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. واعتبر المتظاهرون أن سبب المأساة التي أسفرت عن مقتل 16 شخصا يعود إلى فساد السلطات.

وفي البداية، طالب المتظاهرون بقيادة طلاب جامعيين بإجراء تحقيق شفاف، لكنهم صاروا يطالبون منذ مايو/ أيار بإجراء انتخابات مبكرة.

ويرفض فوتشيتش الذي يحكم صربيا منذ عام 2014، أولا كرئيس للوزراء ثم كرئيس، الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة، ويعتبر الاحتجاجات ضد حكومته جزءا من مؤامرة أجنبية للإطاحة به.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

صدامات جديدة بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين للفساد في صربيا
16 - أغسطس - 2025
تظاهرات مناهضة للحكومة وصدامات في مدن صربية عديدة
14 - أغسطس - 2025
آلاف المتظاهرين في صربيا يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة
2 - يونيو - 2025
العثور على طاه روسي شهير منتقد للحرب في أوكرانيا ميتا في بلغراد- (تدوينة)
14 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية