متظاهرون يصرخون في وجه بيلوسي..سان فرانسيسكو بحاجة للمساعدات الأمريكية أكثر من إسرائيل- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: واجه أعضاء المجموعة المناهضة للحرب (كود بينك) نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) يوم الثلاثاء بشأن مشروع قانون في مجلس النواب كان يسعى لتقديم مساعدات للقوات الإسرائيلية بشكل مستقل ولا يتضمن أي مساعدات لأوكرانيا أو أمن الحدود الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته مجموعة (كود بينك) وهي مجموعة مناصرة مناهضة للحرب ، على وسائل التواصل الاجتماعي ، أعضائها يصرخون في وجه بيلوسي، الرئيسة السابقة لمجلس النواب، ويسألون عما إذا كانت ستدعم مشروع قانون يوفر 17.6 مليار دولار كمساعدة للقوات الإسرائيلية.

وقد فشل مشروع القانون في وقت لاحق في مجلس النواب يوم الثلاثاء. وصوتت بيلوسي بـ “لا” على مشروع القانون، وذلك بعد أن اتصل بها النشطاء.

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ويمكن سماع النشطاء وهم يصفون بيلوسي بأنها “مدافعة عن إسرائيل” ويمطرونها بالأسئلة حول مشروع قانون المساعدات، ويسألونها: “هل تصوتين بنعم أم لا للإبادة الجماعية؟” و”هل ستصوتون بـ “لا” على الأموال المقدمة لإسرائيل؟”

ويمكن سماع أحد أعضاء المجموعة وهو يقول إنهم لا يريدون أن ترسل الولايات المتحدة المزيد من المساعدات إلى إسرائيل، مضيفًا أن “سان فرانسيسكو لديها الكثير من المشاكل… نحن بحاجة إلى المال في الداخل”.

ويمكن سماع أحد الأعضاء وهو يصرخ “عار عليك، عار عليك!”

والمواجهة الأخيرة ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها بيلوسي لانتقادات بسبب دعمها لإسرائيل. ففي العام الماضي، نظمت منظمة (كود بينك) مظاهرة خارج منزل بيلوسي في سان فرانسيسكو للمطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة، حسبما لاحظت صحيفة “ذا هيل”.

وفي بيان صحافي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت منظمة (كود بينك) عن تنظيم الاحتجاج، وتوجه ائتلاف من المجموعات الأخرى إلى الكابيتول هيل للاحتجاج على مشروع قانون مساعدات إسرائيل المستقل الذي قدمه رئيس مجلس النواب مايك جونسون والاحتجاج، ايضاً، على مشروع القانون الوطني المكون من الحزبين في مجلس الشيوخ، الذي يتضمن اتفاقاً يشمل تقديم مساعدات للقوات الإسرائيلية وأوكرانيا.

ورفض مجلس النواب مشروع القانون المخصص لإسرائيل فقط بأغلبية 250 صوتا مقابل 180 يوم الثلاثاء. صوت الجمهوريون في مجلس الشيوخ لصالح منع المضي قدمًا في اتفاق الأمن القومي بين الحزبين يوم الأربعاء، لكن زعيم الأغلبية تشاك شومر (ديمقراطي من ولاية نيويورك) قال إنه يخطط للانتقال إلى الخطة البديلة ووضع حزمة تحتوي على تمويل لإسرائيل وأوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وعندما تم الاتصال بمكتب بيلوسي للتعليق على المواجهة، أشار المكتب إلى تحقيق مزعوم لا أساس لها من الصحة أجرته صحيفة نيويورك تايمز نُشر العام الماضي والذي يزعم كيف أن بعض منظمات المناصرة، بما في ذلك (كود بينك) ، لها علاقات بالدعاية الصينية من خلال المليونير نيفيل روي سينغهام.

وتلقت بيلوسي رد فعل عنيفًا من مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) و Code Pink الشهر الماضي بعد أن أشارت إلى أن بعض المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة ينشرون رسالة مفيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.