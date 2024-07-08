متظاهرون يطاردون بايدن في بنسلفانيا احتجاجاً على التمويل الأمريكي للحرب الإسرائيلية على غزة- (فيديو)

بنسلفانيا- “القدس العربي”: اصطف متظاهرون متضامنون مع فلسطين في صف عبر شارع ديري في بلدة سواترا بولاية بنسلفانيا ضد ضباط شرطة يرتدون ملابس مكافحة الشغب قبل وقت قصير من وصول الرئيس جو بايدن في محطة توقف مهمة بحملته الانتخابية.

واستقبل العشرات من المتظاهرين المعارضين للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل وفلسطين الرئيس جو بايدن أثناء توقفه في حملته الانتخابية ضمن العشرات من التظاهرات، التي قد تؤثر على فرص بايدن الانتخابية.

ورفع ما يقرب من 40 ناشطًا – بقيادة ” تحالف فلسطين في هاريسبرغ” – لافتات وهتفوا على طول شارع ديري، الأحد، بينما مر الضيوف بسياراتهم لدخول حدث بايدن في قاعة اتحاد مجلس AFSCME رقم 13.

وهتف المتظاهرون في وجه الضيف غير المرغوب فيه: “بينما تقود سيارتك، تسقط القنابل”، وكثيراً ما كانوا يسخرون من الرئيس باعتباره “جو الإبادة الجماعية”، حسبما أفادت صحيفة “بن لايف”.

وفي محاولة لاستمالة معارضة الديمقراطيين لمقترح الرئيس السابق دونالد ترامب سيئ السمعة بشأن بناء الجدار الحدودي، كانت الهتافات “من فلسطين إلى المكسيك، يجب إزالة كل هذه الجدران” أيضا من بين الهتافات الشائعة.

وبشكل أكثر تحديدًا، طالب المتظاهرون بايدن بقطع المساعدات العسكرية عن إسرائيل وسط تزايد الخسائر المدنية في الحرب في الأراضي الفلسطينية في غزة. كما دعا المتظاهرون الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود للتفاوض على إنهاء دائم للأعمال العدائية، وتحقيق الهدف الذي دام 76 عامًا للعديد من الفلسطينيين بالعودة إلى الأراضي التي طُردت منها عائلاتهم.

وقال بريندان فوستر، أحد منظمي الاحتجاج والمتحدث باسمه إن “الناس بدأوا يستيقظون على حقيقة مفادها أن استمرار الولايات المتحدة في تزويد إسرائيل بالأسلحة على حساب دافعي الضرائب الأميركيين أمر غير منطقي ومستهجن أخلاقيا”.

وتجمع المتظاهرون قبل ثلاث ساعات تقريبًا من وصول بايدن الفعلي، وفي وقت ما سُمح لهم بالتجمع في شارع ديري بينما أغلقت الشرطة الطريق لتوفير محيط للموكب الرئاسي.

وبينما اقتربت مركبات بايدن حوالي الساعة 3:30 مساءً، شكل خط من شرطة مكافحة الشغب حاجزًا أمام الاحتجاج، على الرغم من أن المجموعات ظلت على بعد حوالي 100 قدم من بعضها البعض أثناء مرور الرئيس.

تأتي محطة الحملة يوم الأحد – والاحتجاج المرتبط بها – في الوقت الذي يواجه فيه بايدن معركة إعادة انتخاب صعبة ضد ترامب، حيث أفادت وسائل الإعلام الوطنية بتحفظات متزايدة بين الديمقراطيين على أن بايدن يمكنه مواصلة حملته بعد أداء باهت في المناظرة قبل أسبوعين.

وقال بريان كيسلينج، أحد زعماء احتجاج الأحد، وهو يهودي: “كل درس تعلمته عن الهولوكوست يدفعني إلى الدفاع عن الفلسطينيين الآن”.

وتظهر استطلاعات الرأي أن العرب الأميركيين والناخبين الأصغر سنا ينتقدون بايدن بشكل متزايد لعدم بذل المزيد من الجهود للسيطرة على نتنياهو – على الرغم من أن القضية لا تزال تثير قلقا منخفضا نسبيا مقارنة بمخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد وغيره من الأمور، مما يجعل من الصعب الحكم على مدى خطورة حرب غزة على إعادة انتخاب بايدن.

لكن كيسلينج قال إن العديد من الناشطين الذين يعمل معهم – الناخبون ذوو الميول الليبرالية الذين سيدعمون بايدن – يفكرون في عدم المشاركة في الانتخابات.

,قال كيسلينج “أعتقد أن هناك الكثير من الناس الذين قد يفعلون ذلك، وأعتقد أن الناس جادون في هذا الأمر، الأمر ليس خدعة”.