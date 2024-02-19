سياسة | دولي | الولايات المتحدة

متظاهرون يطالبون بسجن السيناتور تيد كروز بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية الدموية على غزة- (فيديوهات)

منذ ساعتين

رائد صالحة
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هيوستن- “القدس العربي”: واجه  السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز حشدًا صاخبًا من المتظاهرين المناهضين للحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة يوم السبت خارج منزله في هيوستن للمرة الثانية خلال أسبوع واحد.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صباح السبت، كتب كروز، الذي لم يخجل من الإعلان عن دعمه المتواصل للمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة  “للمرة الثانية هذا الأسبوع، جاء متظاهرون مناهضون لإسرائيل إلى منزلي في وقت مبكر من هذا الأسبوع”.

وزعم كروز أن الاحتجاج يضايق عائلته وجيرانه.

وقال السيناتور الجمهوري، الذي تلقى الآلاف من الدولارات على شكل تبرعات من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، “أنا فخور بالوقوف إلى جانب إسرائيل”.

وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح على الفور ما إذا كان كروز في منزله عندما وصل المتظاهرون، فإن اللقطات التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت، والتي تم التقاطها من الباب الأمامي لكروز، أظهرت ما يزيد قليلاً عن عشرة متظاهرين يحملون لافتات ويرددون هتافات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت إحدى اللافتات صورة رأس كروز فوق قلب أحمر وعبارة “أطفال موتى” مدرجة أدناه، بينما حمل شخص آخر لافتة كتب عليها “أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية”.

وصرخ متظاهرون  وهم يقرعون الأجراس ذهاباً وأياباً من الرصيف الممتد على طول الشارع. الجانب الأمامي من المنزل “تيد كروز، سوف ترى، فلسطين سوف تتحرر. تيد كروز، ماذا تقول؟ كم طفلاً قتلت اليوم،”.

وهتفت المجموعة أيضا “تيد كروز، لا يمكنك الاختباء، نحن نتهمك بالإبادة الجماعية”. وأصرت المجموعة في هتاف آخر على أن كروز “يجب أن يكون في السجن” بسبب دعمه لإسرائيل.

وللتعبير عن إخلاصه الشديد للكيان الإسرائيلي،  شارك كروز في منشور متابعة على موقع إكس النشيد اليهودي ، وكتب “أنا يسرائيل حاي!”، وهي عبارة عبرية تعني “شعب إسرائيل الحي”.

وتجمع المتظاهرون، ايضاً، في مقر حفل لجمع التبرعات لكروز في الولاية،  وهم يهتفون ضد دعمه للمجازر الإسرائيلية في غزة.

وفي رسالة أُرسلت إلى المدعي العام ميريك جارلاند هذا الأسبوع، قاد كروز مجموعة من الجمهوريين في الهجوم على منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تقوم بجمع الأموال للأونروا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

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