متظاهرون يطالبون بسجن السيناتور تيد كروز بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية الدموية على غزة- (فيديوهات)

هيوستن- “القدس العربي”: واجه السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز حشدًا صاخبًا من المتظاهرين المناهضين للحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة يوم السبت خارج منزله في هيوستن للمرة الثانية خلال أسبوع واحد.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صباح السبت، كتب كروز، الذي لم يخجل من الإعلان عن دعمه المتواصل للمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة “للمرة الثانية هذا الأسبوع، جاء متظاهرون مناهضون لإسرائيل إلى منزلي في وقت مبكر من هذا الأسبوع”.

وزعم كروز أن الاحتجاج يضايق عائلته وجيرانه.

For the 2d time this week, anti-Israel protestors have come to my house early in the morning, waking up the neighbors & harassing my family.

None expressed concern about Hamas’ Oct 7 murder of over 1200 or mass rapes of women & children.

I’m proud to stand with Israel. 🇺🇸🇮🇱🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/beSJdzQYyJ

— Ted Cruz (@tedcruz) February 17, 2024