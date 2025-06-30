سياسة | دولي | أوروبا

متظاهرون يطالبون بطولة ويمبلدون للتنس بقطع العلاقات مع بنك باركليز لدعمه إسرائيل

منذ ساعتين

حجم الخط
0

لندن: طالب متظاهرون فلسطينيون اللجنة المنظمة لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالث بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، اليوم الاثنين بإلغاء رعاية بنك باركليز بسبب تعاملات البنك البريطاني مع إسرائيل.

واحتشد حوالي عشرين متظاهرا من حملة التضامن مع فلسطين عند المدخل الرئيسي لملعب بطولة ويمبلدون، مع توافد آلاف المشجعين لحضور اليوم الأول من البطولة.

وقال المتظاهر خالد زلماي “إنه بنك شركات الأسلحة التي من الواضح أنها تزود إسرائيل بالأسلحة”.

وأضاف: “لا ينبغي علينا تسليح إسرائيل، ولا ينبغي لنا السماح لأي شخص بتسهيل تسليحها، وأعتقد أنه يجب قطع العلاقات مع إسرائيل، بنفس الطريقة التي تم قطع بها العلاقات مع روسيا”.

وحمل أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها أن باركليز “راعي ويمبلدون والإبادة الجماعية”.

(أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

“بي.بي.سي” تتأسف لعدم وقف بث حفل مباشر تخللته هتافات “فلسطين حرة” و”الموت لجيش إسرائيل” ـ (فيديو)
منذ ساعتين
فرقة “نيكاب” الأيرلندية المؤيدة للفلسطينيين تقود هتافات مناهضة لستارمر وإسرائيل- (فيديو)
28 - يونيو - 2025
جامعة فرنسية تطرد طالبا من حفل تخرج بعدما اتهمها بدعم إبادة غزة
28 - يونيو - 2025
السويد: “التجويع” الإسرائيلي لغزة “جريمة حرب”
12 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية