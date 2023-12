متظاهرون يعطلون حركة المرور في مطاري جون كينيدي ولوس أنجلوس احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على غزة- (صور وفيديوهات)

نيويورك- لوس أنجلوس- “القدس العربي”: قام متظاهرون بعرقلة حركة المرور يوم الأربعاء بالقرب من مداخل اثنين من أكبر المطارات في الولايات المتحدة – مطار لوس أنجلوس الدولي (LAX) ومطار جون إف كينيدي الدولي (JFK)، وذلك احتجاجاً على استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة والدعم الأمريكي العسكري للاحتلال الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن يكون الأربعاء أحد أكثر أيام السفر ازدحامًا طوال العام،

JUST IN: Pro-Palestinian protesters are blocking the road leading to JFK Airport forcing travelers to walk around them to make their flights.

According to @ScooterCasterNY, Port Authority Police are now making arrests to open up the roadway.

The incident comes after… pic.twitter.com/wbQxV7QNEj

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 27, 2023