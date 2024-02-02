متظاهرون يعطلون فعالية انتخابية للمرشحة الجمهورية نيكي هيلي احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية في غزة- (فيديو)

ساوث كارولينا- “القدس العربي”: عطل متظاهرون “من أجل فلسطين الحرة” فعالية انتخابية للمرشحة الرئاسية عن الحزب الجمهوري نيكي هيلي في ولاية ساوث كارولينا يوم الخميس، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقاطعت مجموعة من المتظاهرين فعالية حملة الحاكمة السابقة للولاية، بهتافات “فلسطين حرة، حرة”، قبل أن يتم اصطحاب بعضهم إلى خارج الحدث.

ورد أنصار هيلي بالهتاف باسمها مباشرة قبل أن تخاطب مرشحة الحزب الجمهوري الحشد، الذي لوح بعض عناصره بلافتات بيضاء وحمراء كتب عليها “اختر نيكي”.

وقالت هيلي للحشد إنه لا ينبغي لهم أن ينزعجوا من سلوك المتظاهرين، بعد أن صرخ بعض الناس: “احبسوهم”.

وقالت هيلي: “لا تنزعجوا أبدًا من أشخاص مثل هؤلاء، لأن زوجي والرجال والنساء في الجيش يضحون كل يوم من أجل حقهم في القيام بذلك”.

وواجه المتظاهرون كيلي بشكل مستمر خلال فترة عملها في الأمم المتحدة، بسبب انحيازها التام للاحتلال الإسرائيلي ولكن خلال الحملة الانتخابية لعام 2024، كان المتظاهرون أكثر تركيزًا على الرئيس جو بايدن، الذي اعتاد على وجود المئات من المتظاهرين في مختلف الحملات الانتخابية في جميع أنحاء الولايات المتحدة للتنديد بسياسته الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وقامت هيلي، التي تتخلف عن الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، بحملتها الانتخابية في ولايتها خلال الأسبوع الماضي بعد أن احتلت المركز الثالث في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا والثانية في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير.

ستُجرى الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولينا في 24 فبراير/شباط. وقد فاز ترامب، المرشح الأوفر حظا للحزب الجمهوري، في كلتا الولايتين المبكرتين.