سياسة | دولي | الولايات المتحدة

متظاهرون يغلقون جسر مانهاتن في نيويورك للمطالبة بوقف الحرب في غزة- (تغريدات)

27 - نوفمبر - 2023

حجم الخط
0

نيويورك: أغلق حشد من المتظاهرين المتضامنين مع غزة  جانبي جسر مانهاتن، في مدينة نيويورك الأمريكية، لمدة أربع ساعات تقريبا يوم الأحد، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وقالت الشرطة إن المتظاهرين اجتاحوا المنطقة في حوالي الساعة 45:1 ظهرا (1845 بتوقيت غرينتش) في أحد أكثر أيام السفر ازدحاما خلال العام.

ودعا أكثر من ألف متظاهر إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال المظاهرة، التي نظمتها منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام” التي تصف نفسها بأنها مناهضة للصهيونية.

وجلس المتظاهرون على الطريق من جانب مدينة مانهاتن المؤدي إلى الجسر وعلقوا لافتة ضخمة كتب عليها “دعوا غزة تعيش” على قوس الغرانيت الشهير، وفقا لما ظهر في مقطع فيديو نشر على منصة إكس، تويتر سابقا.

وقالت الشرطة إن الجسر أعيد فتحه أمام حركة المرور في حوالي الساعة 40:5 مساء بالتوقيت المحلي، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان قد وقع حالات اعتقال أم لا.

(د ب أ)

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إسبانيا.. مظاهرات في 50 مدينة تطالب بوقف إطلاق النار بغزة
30 - نوفمبر - 2024
الآلاف يتظاهرون في عمان دعما للفلسطينيين- (صور وفيديوهات)
17 - نوفمبر - 2023
محلل إسرائيلي: الشارع الغربي يرى قادة حماس كـ”مقاتلين من أجل الحرية”
13 - نوفمبر - 2023
الشرطة البريطانية توجه اتهامات إلى 7 أشخاص بعد احتجاجات أمس
12 - نوفمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية