متظاهرون يغلقون جسر مانهاتن في نيويورك للمطالبة بوقف الحرب في غزة- (تغريدات)

نيويورك: أغلق حشد من المتظاهرين المتضامنين مع غزة جانبي جسر مانهاتن، في مدينة نيويورك الأمريكية، لمدة أربع ساعات تقريبا يوم الأحد، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وقالت الشرطة إن المتظاهرين اجتاحوا المنطقة في حوالي الساعة 45:1 ظهرا (1845 بتوقيت غرينتش) في أحد أكثر أيام السفر ازدحاما خلال العام.

ودعا أكثر من ألف متظاهر إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال المظاهرة، التي نظمتها منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام” التي تصف نفسها بأنها مناهضة للصهيونية.

وجلس المتظاهرون على الطريق من جانب مدينة مانهاتن المؤدي إلى الجسر وعلقوا لافتة ضخمة كتب عليها “دعوا غزة تعيش” على قوس الغرانيت الشهير، وفقا لما ظهر في مقطع فيديو نشر على منصة إكس، تويتر سابقا.

وقالت الشرطة إن الجسر أعيد فتحه أمام حركة المرور في حوالي الساعة 40:5 مساء بالتوقيت المحلي، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان قد وقع حالات اعتقال أم لا.

(د ب أ)

Lasting ceasefire to save lives NOW. pic.twitter.com/AvfdJ0CG3u

OVER 1,000 JEWS AND ALLIES STILL AT THE MANHATTAN BRIDGE RISKING ARREST DEMANDING A PERMANENT AND LASTING CEASEFIRE. cc @jvplive @jvpliveNY pic.twitter.com/w2gXjdKTmF

— Jason Rosenberg (@mynameisjro) November 26, 2023