سياسة | دولي | الولايات المتحدة

متظاهرون يقاطعون خطاب السيناتور كوري بوكر ويطالبون بوقف إطلاق النار في غزة

منذ ساعة واحدة

رائد صالحة
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نوورك (نيوجرسي) – “القدس العربي”: عطل متظاهرون في ولاية نيوجرسي كلمة ألقاها السيناتور كوري بوكر، وهو زعيم ديمقراطي أصبح يتردد على إسرائيل بطريقة ملفتة للنظر.

ودعا المتظاهرون إلى وقف إطلاق النار في غزة بينما كان كوري يتحدث، وفقاً لمقطع فيديو نُشر على الإنترنت.

وفي البداية، رحب بوكر بالاحتجاج باعتباره مثالاً للسبب الذي يجعل الولايات المتحدة عظيمة قبل أن يهتف الحضور بوقف الحرب.

وجاء الاحتجاج رداً على المجازر الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة المحاصر، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 10 الآف فلسطيني على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وكان بوكر في إسرائيل عندما شنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجومها على المستعمرات الإسرائيلية، وبحسب ما ورد، فقد اختبأ بوكر في الملجأ مع دوي صافرات الإنذار.

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