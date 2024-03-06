متظاهرون يقتحمون إحدى بوابات القصر الرئاسي في المكسيك- (فيديو)

مكسيكو: اقتحم متظاهرون إحدى بوابات القصر الرئاسي في المكسيك الأربعاء خلال تظاهرة تطالب بالعدالة لـ43 طالبا اختفوا قبل نحو 10 سنوات، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.

واستهدف عشرات المتظاهرين البوابة باستخدام شاحنة قبل أن يدخل عدد منهم حرم القصر الرئاسي في مكسيكو، بينما كان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يعقد مؤتمرا صحافيا بالداخل، وفق قناة “ميلينيو تي في”.

Urgente. Un grupo de jóvenes manifestantes hartos de las promesas incumplidas del gobierno acaban de derrumbar una de las puertas del Palacio Nacional en México. El presidente López Obrador se encuentra dentro. El amor del pueblo. pic.twitter.com/k97lZvo5H6 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) March 6, 2024

(أ ف ب)