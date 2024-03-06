سياسة | دولي

متظاهرون يقتحمون إحدى بوابات القصر الرئاسي في المكسيك- (فيديو)

6 - مارس - 2024

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مكسيكو: اقتحم متظاهرون إحدى بوابات القصر الرئاسي في المكسيك الأربعاء خلال تظاهرة تطالب بالعدالة لـ43 طالبا اختفوا قبل نحو 10 سنوات، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.
واستهدف عشرات المتظاهرين البوابة باستخدام شاحنة قبل أن يدخل عدد منهم حرم القصر الرئاسي في مكسيكو، بينما كان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يعقد مؤتمرا صحافيا بالداخل، وفق قناة “ميلينيو تي في”.

(أ ف ب)

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