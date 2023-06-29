سياسة | عربي | العراق

متظاهرون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على إحراق نسخة من المصحف- (صور وفيديو) 

منذ ساعتين

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بغداد: تمكّن عشرات المتظاهرين العراقيين، الخميس، من اقتحام مقرّ السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على إحراق نسخة من المصحف من جانب عراقي مقيم في ستوكهولم.

بقي المتظاهرون المناصرون لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في السفارة السويدية لنحو ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن، وفق المصوّر.

وجاءت التظاهرة استجابة لدعوة الصدر، الزعيم الشيعي الذي يحظى بشعبية كبرى في البلاد، والذي دعا الى تظاهرة أخرى الجمعة بعد صلاة المغرب تزامنا مع دعوات للتظاهر من جهات أخرى.

ودان الصدر والحكومة العراقية ما قام به سلوان موميكا، وهو لاجئ عراقي في السويد أحرق الأربعاء بضع صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم.

شجبت الحكومة العراقية العمل “غير المسؤول” و”العنصري” واستنكرت وزارة الخارجية “الإذن الذي أعطته السلطات السويدية لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف”.

ووزع المتظاهرون امام السفارة السويدية ببغداد مناشير كتب عليها “دستورنا القرآن سيدنا الصدر” باللغتين الإنكليزية والعربية.

كما أحرقوا أعلام قوس قزح التي ترمز الى مجتمع المثليين، وذلك استجابة لنداء مقتدى الصدر الذي رأى في ذلك “أفضل طريقة لاستفزاز” الذين يدعمون أو يدافعون عن حرق القرآن.

وكتبوا أيضا على بوابة السفارة السويدية “نعم ، نعم للقرآن”.

(أ ف ب)

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    يونيو 29, 2023 الساعة 4:12 م

    نعم، من يدعي حب دين وانتماء وولاء له ولمقدساته فليعبر عن ذلك بحضارية وأدب وأخلاق دون فوضى وغوغاء. ولا يعطي متربصين وصائدين اية حجج وذرائع.

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    1. يقول عبدالرحمن عبدالحليم:
      يونيو 29, 2023 الساعة 4:41 م

      صح المسلمون مطلوب منهم دائما التعبير بانضباط وافضل وسيله منضبطه ان يعلن مشايخ المسلمين ان من يقتل من المسلمين في حيش بوتين هو شهيد ويدعو شباب المسلمين للانضمام لجيش بوتين الذي يحترم الدين الاسلامي ضد الدول التي تكن كل الاحتقار لديننا
      عندها سنرى كيف ستتغير القوانيين في لمح البصر وتجرم من يشير للقران بهمسه مسيئه

  2. يقول الشاعر السعيد:
    يونيو 29, 2023 الساعة 4:32 م

    هذه الدول فقط تفهم لغة الجيب والاقتصاد. اضربهم على جيوبهم يأتوك صاغرين. تخيل لو ان مليار ونصف المليار مسلم والذين يعادلون خمس سكان الارض، اعلنوا مقاطعتهم لمنتجات فولفو، وساب، وسكانيا، واريكسون، وايكيا، واتش اند ام، وبدأوا حملة لطرد هذه الشركات من بلداننا. حينها ستعاني هذه الشركات من كساد في بلداننا وسيضطر وكلاؤها لاغلاقها. هذا ما يؤثر في هذه الدول: فقط جيوبهم واقتصادهم.

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  3. يقول إبسا الشيخ:
    يونيو 29, 2023 الساعة 4:45 م

    أولا أدين بشدة وأستنكر هذا العمل المشين ،كذالك أتوجه للحكومة حكومتنا حكومة السويد، ماذا تستفيدون من إهانة القرآن الكريم وبث أجواء الكراهية والحقد ضد الإسلام والمسلمين تحوّل فعلا إلى هوسٍ مرَضي كريه للغاية فضلا عن أنه يناقض تماما كل القيـــــــــــم التعايش والتسامح والحق في الاختلاف.لن أقبل منكم مصطلح حرية التعبير هذه ليست حرية التعبير، حرق القرآن الكريم هو التعدي على مقدساتنا ،لذالك أنا كمواطن سويدي أحمل الحكومة ورئيس الوزراء

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    1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
      يونيو 29, 2023 الساعة 5:22 م

      الميلاد والترعرع بملعقة ذهب وعسل وترنيمة النوم لولباي ليس كل تاريخ المنطقة والعالم. المسلمون يدينون بدين سماوي ناسخ اديان سماوية وفيهم العدل والتسامح متأصل وحدود اخلاقية حضارية رادعة، تحارب العصبية وتعطف على الغريب وتخط خطوط حمراء يقف عندها الغالبية، اللهم عند تدهور قد يستغله ضعاف الإيمان. انا عشت في دول اوروبية متحضرة ولكن تحضرها واخلاقياتها مرهونة بملئ الجيب و”تعدل الرأس” والأعصاب، أما الدين وتسامحه فليس فاعلا والقانون يتم تعديله والتحايل عليه ويتراخى القانون والقضاء أو يتعصبو ويغرض الساسة وينحاز البوليس وتتلكأ الأحزاب والشارع لتدم وجود أرضية عقائدية مرجعية ثابتة. لا تعاتب ولكن تابع التاريخ سول تتنبأ بمستقبل هكذا ديمقراطيات عقود معدودة غير متأصلة ولا راسخة!

  4. يقول UK:
    يونيو 29, 2023 الساعة 4:51 م

    عاشت ايدكم يا أبطال.
    احرقوا اعلامهم.

    رد
  5. يقول إبسا الشيخ:
    يونيو 29, 2023 الساعة 5:03 م

    أولا أدين بشدة وأستنكر هذا العمل المشين ،كذالك أتوجه للحكومة حكومتنا حكومة السويد، ماذا تستفيدون من إهانة القرآن الكريم وبث أجواء الكراهية والحقد ضد الإسلام والمسلمين تحوّل فعلا إلى هوسٍ مرَضي كريه للغاية فضلا عن أنه يناقض تماما كل القيـــــــــــم التعايش والتسامح والحق في الاختلاف.لن أقبل منكم مصطلح حرية التعبير هذه ليست حرية التعبير، حرق القرآن الكريم هو التعدي على مقدساتنا ،لذالك أنا كمواطن سويدي أحمل الحكومة ورئيس الوزراء المسؤولية

    رد
  6. يقول محمد:
    يونيو 29, 2023 الساعة 5:27 م

    ****المغرب يعلن سحب سفيره لدى السويد و غلق سفارته لأجل غير مسمى.

    رد
  7. يقول يوسف العربي:
    يونيو 29, 2023 الساعة 5:37 م

    الشخص الذي حرق كتاب الله هو عراقي لاجئ

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