متظاهرون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على إحراق نسخة من المصحف- (صور وفيديو) 

بغداد: تمكّن عشرات المتظاهرين العراقيين، الخميس، من اقتحام مقرّ السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على إحراق نسخة من المصحف من جانب عراقي مقيم في ستوكهولم.

بقي المتظاهرون المناصرون لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في السفارة السويدية لنحو ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن، وفق المصوّر.

وجاءت التظاهرة استجابة لدعوة الصدر، الزعيم الشيعي الذي يحظى بشعبية كبرى في البلاد، والذي دعا الى تظاهرة أخرى الجمعة بعد صلاة المغرب تزامنا مع دعوات للتظاهر من جهات أخرى.

ودان الصدر والحكومة العراقية ما قام به سلوان موميكا، وهو لاجئ عراقي في السويد أحرق الأربعاء بضع صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم.

شجبت الحكومة العراقية العمل “غير المسؤول” و”العنصري” واستنكرت وزارة الخارجية “الإذن الذي أعطته السلطات السويدية لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف”.

ووزع المتظاهرون امام السفارة السويدية ببغداد مناشير كتب عليها “دستورنا القرآن سيدنا الصدر” باللغتين الإنكليزية والعربية.

كما أحرقوا أعلام قوس قزح التي ترمز الى مجتمع المثليين، وذلك استجابة لنداء مقتدى الصدر الذي رأى في ذلك “أفضل طريقة لاستفزاز” الذين يدعمون أو يدافعون عن حرق القرآن.

وكتبوا أيضا على بوابة السفارة السويدية “نعم ، نعم للقرآن”.

اقتحام السفارة السويدية في بغداد.. pic.twitter.com/B8xlhA2pwx — عصام حسين (@IssamHussein19) June 29, 2023

العراقيون يكسرون زجاج وبوابات السفارة السويدية في بغداد ردا على سماح السلطات السويدية التي سمحت بحرق المصحف يوم العيد pic.twitter.com/yFWQI6BbSc — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) June 29, 2023

(أ ف ب)