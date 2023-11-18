متظاهرون يقتحمون المبنى الإداري بجامعة ميشيغان لدعم الشعب الفلسطيني- (فيديو)

واشنطن: اقتحم مئات المتظاهرين المبنى الإداري بجامعة ميشيغان الأمريكية مساء الجمعة لمطالبة الجامعة بالتوقف عن الاستثمار في الشركات التي تمول العمليات العسكرية في إسرائيل، حسبما ذكر تقرير إخباري.

وذكر موقع صحيفة “ذا ديترويت نيوز” الأمريكية أن المتظاهرين رددوا هتافات على إيقاع الطبول ولوحوا بلافتات كتب عليها “معاداة الصهيونية لا تساوي معاداة السامية” وهم يدخول إلى “روثفين هول”، حيث يوجد مكتب رئيس الجامعة سانتا أونو والعمليات الإدارية المركزية للجامعة.

كما ردد المتظاهرون هتافات “أونو، أونو لا يمكنك الاختباء، أن تدعم إبادة جماعية” و”وفر التمويل لتعليمنا وليس للاحتلال “. وقام العديد من رجال شرطة بإغلاق مدخل المبنى في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وأعلنت جماعة “طلاب متحدون من أجل الحرية والمساواة” هذا الأسبوع عن الاحتجاج الطارئ “للمطالبة بأن تنسحب الجامعة من الشركات التي تمول وتشارك في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني”.

وقال متحدث باسم الجامعة في وقت لاحق إنه تم إخلاء المبنى الإدارة بسلام.

(د ب أ)