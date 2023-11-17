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متظاهرون يقتحمون مبنى قناة “فوكس نيوز” احتجاجاً على أكاذيبها لتبرير المذابح الإسرائيلية في غزة- (فيديو)

17 - نوفمبر - 2023

رائد صالحة
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نيويورك- “القدس العربي”: اقتحم متظاهرون  مبنى شركة ” نيوز كورب”، الذي يضم مقر شبكة فوكس نيوز، صباح الجمعة في مدينة نيويورك.

وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” أن المتظاهرين كانوا في الردهة وهم يهتفون: “فوكس نيوز، فوكس نيوز، لا يمكنك الاختباء، أكاذيبك تغطي الإبادة الجماعية”.

ووفقًا لمجموعة الناشطين ANSWER Coalition، كان النشطاء يقومون “بحراك هائل” في المبنى الذي تملكه قناة فوكس نيوز “للاحتجاج على دعايتها وأكاذيبها لتبرير المذبحة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين”.

وشاركت المجموعة مقطع فيديو للمتظاهرين على منصة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر.

وقالت المجموعة إن مئات المتظاهرين دخلوا ردهة المبنى يوم الجمعة، ولكن وفقًا لمتحدث باسم إدارة شرطة نيويورك، كان هناك حوالي 30 مشاركًا. وقالت شرطة نيويورك إنه تم اعتقال 16 شخصا.

وتأتي احتجاجات نيويورك بعد يومين من اشتباك المتظاهرين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة مع شرطة الكابيتول الأمريكية خارج مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في واشنطن.

وقد اندلعت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في جميع أنحاء الولايات المتحدة في الأسابيع التي تلت بدء الصراع في الشرق الأوسط.

قام عشرات الآلاف من أنصار فلسطين بمسيرة عبر واشنطن للاحتجاج على المجازر الإسرائيلية، كما دعوا إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل.

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 7:15 ص

    منابر الشر!

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    1. يقول سليم إڨمان:
      نوفمبر 19, 2023 الساعة 9:05 م

      بسم الله الرحمن الرحيم.
      نعم، هي منابر للشر تابعة لللوبي اليهودي المتصهين و ما أكثرها في الدول الغربية .

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