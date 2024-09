متظاهرون يقتحمون مبنى قناة “فوكس نيوز” احتجاجاً على أكاذيبها لتبرير المذابح الإسرائيلية في غزة- (فيديو)

نيويورك- “القدس العربي”: اقتحم متظاهرون مبنى شركة ” نيوز كورب”، الذي يضم مقر شبكة فوكس نيوز، صباح الجمعة في مدينة نيويورك.

وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” أن المتظاهرين كانوا في الردهة وهم يهتفون: “فوكس نيوز، فوكس نيوز، لا يمكنك الاختباء، أكاذيبك تغطي الإبادة الجماعية”.

ووفقًا لمجموعة الناشطين ANSWER Coalition، كان النشطاء يقومون “بحراك هائل” في المبنى الذي تملكه قناة فوكس نيوز “للاحتجاج على دعايتها وأكاذيبها لتبرير المذبحة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين”.

وشاركت المجموعة مقطع فيديو للمتظاهرين على منصة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر.

وقالت المجموعة إن مئات المتظاهرين دخلوا ردهة المبنى يوم الجمعة، ولكن وفقًا لمتحدث باسم إدارة شرطة نيويورك، كان هناك حوالي 30 مشاركًا. وقالت شرطة نيويورك إنه تم اعتقال 16 شخصا.

وتأتي احتجاجات نيويورك بعد يومين من اشتباك المتظاهرين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة مع شرطة الكابيتول الأمريكية خارج مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في واشنطن.

وقد اندلعت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في جميع أنحاء الولايات المتحدة في الأسابيع التي تلت بدء الصراع في الشرق الأوسط.

قام عشرات الآلاف من أنصار فلسطين بمسيرة عبر واشنطن للاحتجاج على المجازر الإسرائيلية، كما دعوا إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل.

BREAKING: Police in New York begin arrests of protesters at #ShutItDown4Palestine action at Fox News corporate HQ

But activists remain determined to disrupt business as usual until Palestine is free! pic.twitter.com/8SR7xd38rU

— ANSWER Coalition (@answercoalition) November 17, 2023