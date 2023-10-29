سياسة | دولي | روسيا

متظاهرون يقتحمون مطارا في داغستان بعد أنباء عن هبوط طائرة من إسرائيل- (فيديوهات)

منذ 47 دقيقة

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موسكو: اقتحم عشرات المتظاهرين مساء الأحد مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، ما أدى لإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.

ودخل المتظاهرون مبنى الركاب ووصلوا الى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين اسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة ازفستيا الروسية وقناة “أر تي” وتمّ تداولها على وسائل التواصل.

وأعلنت وكالة الطيران الروسية أنه “في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، تم اتخاذ القرار بإغلاقه مؤقتا أمام رحلات الوصول والإقلاع”، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت الى المكان.

وحضّت إسرائيل روسيا على “حماية” رعاياها بعد اقتحام محتجين مطار محج قلعة.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن “إسرائيل تتوقّع من السلطات الروسية أن تحمي كل الرعايا الإسرائيليين وكل اليهود، وأن تتحرك بشكل حاسم ضد مثيري الشغب وضد الحض على العنف ضد اليهود والإسرائيليين”.

 

 

(أ ف ب)

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