متظاهرون يقتحمون مكتب نائب أمريكي مؤيد لإسرائيل- (فيديو)

نيويورك: اقتحم متظاهرون مناهضون لإسرائيل في نيويورك، الخميس، مكتب النائب الأمريكي أدريانو إسبايلات، المؤيد لتل أبيب.

وتمت مشاهدة مجموعة من المتظاهرين تغلق مكتب إسبايلات، مرددين هتافات ضد الأخير، وفق مقطع فيديو تداولته حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي.

وارتدى المتظاهرون قمصانا مرسوم عليها أياد ملطخة بالدماء، مرددين هتافات من قبيل: “إسبايلات، أنت كاذب”، “إسبايلات، لا يمكنك الاختباء”، “إسبايلات، لقد أشعلت النار في غزة”.

وذكر المقطع المنشور في وسائل التواصل، أن مكتب إسبايلات، كان مغلقا أثناء اقتحامه.

#BREAKING Mass Arrests as pro-palestine protesters occupied and temporarily shut down NYC Office of U.S representative Adriano Espaillat.

Video by Olga [email protected] to license pic.twitter.com/WzF4WcLZ0w

— FreedomNews.Tv FNTV (@FreedomNTV) March 7, 2024