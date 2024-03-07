متظاهرون يقتحمون مكتب نائب أمريكي مؤيد لإسرائيل- (فيديو)

نيويورك: اقتحم متظاهرون مناهضون لإسرائيل في نيويورك، الخميس، مكتب النائب الأمريكي أدريانو إسبايلات، المؤيد لتل أبيب.

وتمت مشاهدة مجموعة من المتظاهرين تغلق مكتب إسبايلات، مرددين هتافات ضد الأخير، وفق مقطع فيديو تداولته حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي.

وارتدى المتظاهرون قمصانا مرسوم عليها أياد ملطخة بالدماء، مرددين هتافات من قبيل: “إسبايلات، أنت كاذب”، “إسبايلات، لا يمكنك الاختباء”، “إسبايلات، لقد أشعلت النار في غزة”.

وذكر المقطع المنشور في وسائل التواصل، أن مكتب إسبايلات، كان مغلقا أثناء اقتحامه.

#BREAKING Mass Arrests as pro-palestine protesters occupied and temporarily shut down NYC Office of U.S representative Adriano Espaillat. Video by Olga [email protected] to license pic.twitter.com/WzF4WcLZ0w — FreedomNews.Tv FNTV (@FreedomNTV) March 7, 2024



وأشار صاحب المقطع، إلى تلقي النائب تبرعا بـ30 ألف دولار من منظمة “أيباك” (لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية) أكبر منظمات اللوبي اليهودي وأهمه في الولايات المتحدة والعالم، لدعمه إسرائيل.

ويعد إسبايلات، النائب عن ولاية نيويورك، من بين أغلبية النواب في الكونغرس التي تؤيد الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)