متظاهرون يهتفون “الله أكبر” خارج مركز التجارة الدولي وتهديدات بقتل صاحب مطعم بنيويورك بسبب وجبة “من النهر إلى البحر”

نيويورك- “القدس العربي”: سار المئات من المتظاهرين إلى موقع مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، وهم يهتفون “الله أكبر” و”فلسطين حرة”، بينما كانوا يرفعون لافتات تتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن بارتكاب إبادة جماعية.

وأغلقت مجموعة من المحتجين مدخل مبنى مركز التجارة العالمي بينما سار متظاهرون آخرون إلى City Hall وZuccotti Park بالقرب من وول ستريت.

وكانت المظاهرة جزءًا من احتجاج “فيضانات مدينة نيويورك من أجل فلسطين” وواحدة من المظاهرات العديدة التي تم تنظيمها في المدينة وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ بدء الحرب الإسرائيلية الهمجية على غزة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حمل متظاهرون يتضامنون مع الحق الفلسطيني العديد من مناظر”الميلاد” الوهمية مغطاة بالدماء بالقرب من مركز روكرفيلر، وهتفوا “لقد تم إلغاء عيد الميلاد هنا”.

وتمت عدة اعتقالات. ومن غير الواضح ما إذا كان قد تم إجراء أي اعتقالات في احتجاج يوم الخميس.

وفي سياق متصل، تعرض صاحب مطعم فلسطيني في نيويورك لتهديدات بالقتل بعد افتتاح موقعه الجديد بالمدينة بعد أن أطلق على قسم المأكولات البحرية في قائمته اسم “من النهر إلى البحر”.

وافتتح العناني وآيات مسعود أحدث موقع لمطعمهما المعروف باسم ( آيات) في وقت سابق من هذا الشهر في ديتماس بارك بمنطقة بروكلين.

وقال العناني للصحافيين إن عبارة ” من النهر إلى البحر” لا تدعو للعنف ولكنها دعوة بسيطة لإنهاء الاحتلال والحرية للفلسطينيين.

وأكد العناني أنه اختار في الأصل الشعار الموجود على جزء المأكولات البحرية من القائمة باعتباره “تورية” وليس شعارًا للعنف أو الكراهية. وقال إنه شعار مستخدم في قائمته منذ افتتاحه في عام 2020.

وكشف العناني أنه وزوجته تلقيا أكثر من 50 رسالة كراهية وتهديد، وقال:” ولكن لحسن الحظ، ألقت الشرطة بالفعل القبض على ثلاثة أشخاص مسؤولين عن التهديدات”.

وقال العناني: “أرسل شخص ما إلى صفحتنا عبر البريد الإلكتروني قائلاً: نحن اليهود سوف نبيدكم. فلسطين غير موجودة. من النهر إلى البحر ستكون إسرائيل بنسبة 100%. يجب قتل الفلسطينيين”.