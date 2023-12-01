متظاهر في أتلانتا الأمريكية بحالة حرجة بعد أن أشعل النار في نفسه خارج القنصلية الإسرائيلية احتجاجاً على حرب غزة- (فيديوهات)

جورجيا- “القدس العربي”: قالت شرطة مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية إنّ أحد المتظاهرين أصيب بجروح خطيرة بعد أن أشعل النار في نفسه أمام القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا يوم الجمعة مشيرة إلى أنّ المتظاهر المصاب في حالة حرجة.

كما أصيب حارس أمن المبنى بحروق طفيفة أثناء محاولته منع المتظاهر من حرق نفسه.

ووصف رئيس الشرطة دارين شيرباوم الحادث بأنه “عمل احتجاجي سياسي ” على الأرجح”، وقال: “كان هناك علم فلسطيني في مكان الواقعة”.

وقالت شرطة أتلانتا إن الإدارة تواصل التحقيق في مكان الحادث بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.