متظاهر في أتلانتا الأمريكية بحالة حرجة بعد أن أشعل النار في نفسه خارج القنصلية الإسرائيلية احتجاجاً على حرب غزة- (فيديوهات)

جورجيا- “القدس العربي”: قالت شرطة مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية إنّ أحد المتظاهرين أصيب بجروح خطيرة بعد أن أشعل النار في نفسه أمام القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا يوم الجمعة مشيرة إلى أنّ المتظاهر المصاب في حالة حرجة.
كما أصيب حارس أمن المبنى بحروق طفيفة أثناء محاولته منع المتظاهر من حرق نفسه.
ووصف رئيس الشرطة دارين شيرباوم الحادث بأنه “عمل احتجاجي سياسي ” على الأرجح”، وقال: “كان هناك علم فلسطيني في مكان الواقعة”.
وقالت شرطة أتلانتا إن الإدارة تواصل التحقيق في مكان الحادث بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.
لا أدرى ما هى عقيدة هذا الرجل … ولكن الذى أعلمه يقيناً أن ضميره مازال حياً … شأنه فى ذلك شأن مئات الآلاف من الكنديين من كل الأعراق والأجناس والعقائد -بما فيهم بعض اليهود- الذين رأيتُهم وشاركتُهم خلال المظاهرات التى تجتاح كندا بسبب حرب الإبادة التى يشنها الصهاينة المجرمون على أهلنا فى غزة.
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ولعل مشهد طرد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو من أحد المطاعم على يد رواده البيض الأقحاح, بعد أن صرح أن “من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها” لهو أكبر دليل على اتجاه الشعور الشعبى الجمعى العام, المضاد تماماً للموقف الحكومى الرسمى, ليس فى كندا وحدها, ولكن فى عموم الدول الغربية التى تدعم حكوماتها الكيان الصهبونى.
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ويظل السؤال المُخزى الفاضح هو, أين هى ضمائر حكام مقاطعات سايكس بيكو, المُسماة بالدول العربية, مما يحدث فى غزة, وخاصة هؤلاء السفاحين الخونة الذين يتكلمون بلغتنا, بينما أفئدتهم صهيونية الهوى والعقيدة حتى النخاع … حتى أن أحدهم, لا يفتح المعبر والمنفذ الوحيد لغزة على العالم, إلا بأوامر شاويش الموساد الذى يحكم بلده!! … التى هى بلدى بكل أسف.
بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم مبارح كتبت عن توقعي حدوث هذا الأمر.
ربي غفور واسع الرحمة . اجرام الكيان الصهيوني عدوان على الإنسانية برمتها و الولايات المتحدة طرف مباشر في العدوان .
لابد أنه فلسطيني فقد عائلته في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ينتقم من البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🇵🇸🤕✌️🔥🚀🔥🚀🔥🚀🔥🚀
إناها الإنسانية تغلي في ضمائر الشعوب الحرة وليس الحكومات .فه\ا افنسان يحترق من الداخل وهو يرى الإجرام الصهيوني على الشعب الفلسطيني ، وكأنه يقول لبايدن إ\ا كمت انت تدعم الإبادة الجماعية بقطتع غزة وترسل الأسلحة للصهاينة بالمجان لقتل الطفال والنساء والشيوخ بدم بارد فأنا روحي فداء ا لتلك الطفولة المشردة والمقتولة بالسلاح الأمريكي والقنابل الأمريكية ……