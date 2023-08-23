متظاهر في تل أبيب يطعن شرطيا ويلوذ بالفرار

تل أبيب: تعرض شرطي إسرائيلي للطعن على يد متظاهر لاذ بالفرار، مساء الأربعاء، خلال احتجاج بمدينة تل أبيب على تأخر الإجراءات بقضية مقتل طفل دهسا قبل أشهر.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “تعرض شرطي عمره 25 عاما للطعن مساء اليوم (الأربعاء) وأصيب بجروح من طفيفة إلى متوسطة في تل أبيب”.

وأضافت أنه “تم نقل الشرطي إلى مستشفى إيخيلوف في المدينة مصابا بطعنة في كتفه”.

ولاذ المهاجم بالفرار من مكان الحادث، وتقوم الشرطة بمطاردته، وفق المصدر ذاته.

وكان مئات المتظاهرين نظموا وقفة احتجاجية وسط تل أبيب تحت اسم “العدالة لرافائيل”، احتجاجا على تأخير الإجراءات، ضد سائقة (80 عاما) يشتبه في قتلها طفلا يدعى “رافائيل أدانا” (4 سنوات) دهسا، قبل ثلاثة أشهر بمدينة نتانيا، ولاذت بالفرار من مكان الحادث.

وقامت الشرطة بتفريق المتظاهرين، وألقت قنابل الصوت تجاههم، وفق المصدر ذاته.

وخلال الاحتجاج، ادعت الشرطة وقوع أعمال عنف من جانب المتظاهرين الذين لم يستمعوا لتعليماتها.

(الأناضول)