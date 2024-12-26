متعاملون: الجزائر اشترت نحو 630 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

هامبورغ/باريس: قال متعاملون أوروبيون اليوم الخميس إن الديوان الجزائري المهني للحبوب يُعتقد أنه اشترى نحو 630 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية أُغلقت يوم الثلاثاء.

وكان المتعاملون أفادوا يوم الثلاثاء بأن الشراء تم، لكنهم لم يذكروا تقديرات للكمية بالطن. وتشير بعض تقديرات المتعاملين اليوم إلى أن الكميات التي تم شراؤها تفوق 630 ألف طن.

وقال المتعاملون اليوم إن الأسعار تراوحت بين 257 و258 دولارا للطن بما يشمل التكلفة والشحن، وهو النطاق السعري نفسه الذي ورد في تقديرات يوم الثلاثاء.

ويعتقد المتعاملون أن كمية من القمح جاءت من منشأ في منطقة البحر الأسود، بما في ذلك رومانيا وبلغاريا وأوكرانيا، ومن الناحية الفنية فإن المناشئ تكون اختيارية.

وذكرت تقارير المتعاملين أن البائعين نحو ثماني شركات، بما في ذلك شركة فرنسية.

وظلت الجزائر، وهي واحدة من أهم الأسواق بالنسبة لصادرات القمح من الاتحاد الأوروبي، لسنوات كثيرة تحصل على معظم وارداتها من القمح من فرنسا. لكن مصدرين روس وغيرهم من دول منطقة البحر الأسود توسعوا في السوق وتزايد الاتجاه لهؤلاء الموردين بسبب ما يبدو أنه تهميش للإمدادات الفرنسية في مناقصات الديوان الجزائري المهني للحبوب منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول وسط التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس.

وقال الديوان، الذي لا يكشف عن تفاصيل المناقصات، إنه يعامل جميع الموردين على قدم المساواة.

وتعكس التقارير تقييمات من المتعاملين، ولا يزال من الممكن صدور تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.

وطلبت المناقصة شحن القمح في أربع فترات من مناطق التوريد الرئيسية التي تشمل أوروبا، من الأول من فبراير شباط حتى 15 منه ومن 16 إلى 28 من الشهر نفسه، ومن الأول من مارس آذار إلى 15 منه ومن 16 إلى 31 من الشهر نفسه. كما طلبت أن يكون الشحن مبكرا عن ذلك بشهر إذا كان المنشأ من أمريكا الجنوبية أو أستراليا.

(رويترز)