متعاملون: الجزائر تطرح مناقصة جديدة لشراء 240 ألف طن من الذرة

هامبورغ: قال متعاملون أوروبيون اليوم الثلاثاء إن الديوان الوطني الجزائري لتغذية الأنعام وتربية الدواجن طرح مناقصة دولية جديدة لشراء ما يصل إلى 240 ألف طن من الذرة العلفية من الأرجنتين أو البرازيل فقط.

وذكر المتعاملون أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو غدا الأربعاء 13 نوفمبر تشرين الثاني.

وجرى طلب الكمية على ست شحنات بحد أقصى كل منها يتراوح بين 30 ألفا و40 ألف طن. وتطلب المناقصة التوريد في الفترة من الأول من ديسمبر كانون الأول إلى 15 من الشهر نفسه.

وتأتي المناقصة الجديدة بمثابة تأكيد لتقديرات سابقة من متعاملين بأن الديوان اشترى كمية صغيرة نسبيا فقط بعد عطاء سابق طلب ما يصل إلى 240 ألف طن من الذرة وأُغلق الجمعة الماضية.

(رويترز)