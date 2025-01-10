متفوقا على صلاح.. ألكسندر إيزاك لاعب شهر ديسمبر بالدوري الإنكليزي

لندن: اختير السويدي ألكسندر إيزاك، لاعب فريق نيوكاسل يونايتد، كأفضل لاعب في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتوج إيزاك بالجائزة لأول مرة في مسيرته بعدما قدم أداء مذهلا الشهر الماضي مع فريقه، حيث سجل 8 أهداف وصنع هدفين آخرين في 6 مباريات لعبها مع ناديه بالمسابقة.

كان إيزاك هداف الدوري الإنكليزي الممتاز في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث وجد الشباك في جميع مبارياته الست ليقود نيوكاسل لتحقيق 4 انتصارات فيما تعادل في لقاء وحيد وخسر في مثله، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة الدوري الإنكليزي، اليوم الجمعة.

وتضمنت أهداف إيزاك 3 أهداف في شباك إيبسويتش تاون، كما سجل أيضا في مرمى ليفربول وبرينتفورد وليستر سيتي وأستون فيلا ومانشستر يونايتد.

والهدف الذي أحرزه إيزاك في تعادل نيوكاسل المثير 3 / 3 مع ضيفه ليفربول (المتصدر)، ضمن القائمة المختصرة لجائزة هدف الشهر.

وأصبح إيزاك رابع لاعب سويدي يفوز بالجائزة منذ تقديمها لأول مرة في موسم 1994 / 1995، لينضم إلى القائمة التي تضم أيضا كل من فريدي ليونغبرغ (أرسنال) في أبريل/ نيسان 2002، ويوهان إلماندر (بولتون واندررز) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، وزلاتان إبراهيموفيتش (مانشستر يونايتد) في ديسمبر/ كانون الأول 2016.

كما بات إيزاك أول لاعب من نيوكاسل يفوز بالجائزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما فاز بها ميغيل ألميرون.

وتصدر إيزاك قائمة مختصرة تضم 7 لاعبين آخرين بعد دمج أصوات الجمهور مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم، حيث تفوق على محمد صلاح وترينت أليكسندر أرنولد، ثنائي ليفربول، وكذلك كول بالمر (تشيلسي) ومورغان جيبس وايت (نونتغهام فورست) وأنتوني روبنسون (فولهام) وديان هويسين (بورنموث) وجاكوب ميرفي (نيوكاسل يونايتد).

(د ب أ)