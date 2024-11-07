متلازمة استوكهولم

الاحتلال أنواع، وأسوأ أنواعه هو الاحتلال بفكرة، هو ذاك الذي يتم عن طريق تغيير المجتمع الذي يتم احتلاله من الداخل، تغيير قيمه ومواقفه المبدئية وتحويله، بعملية غسيل دماغ مادية أو معنوية أو سياسية، لينتقل إلى الإيمان بمحتله وتنفيذ أجندته بل ولربما للوقوع في حبه.
غزة تتعرض للإبادة، تعاني واحدة من أفظع صور الاحتلال المادية العسكرية، إلا أن غزة لن تنتهي والفلسطينيون لن يختفوا، ذلك أن الاحتلال لم يستطع أن يقنعهم “بطيبته” ولم يتمكن من الانحياز بهم إلى صفه، ولربما لم يحاول حتى الانحياز بالضحية، إنما رمى إلى مسحها فعلياً من الوجود، مثله مثل كل محتل وغاز غبي عبر تاريخنا البشري، هذا النوع الذي يعتقد أنه سينجح ويستقر حين يمحو الثقافة “الأصلية” تماماً. ومن هذا المنطلق، كما قرأت ذات مرة على لسان أحد المغردين، لربما العالم العربي كله محتل، إلا فلسطين، وحدها بقيت متحررة، ذلك أنها متحررة من الفكرة، من أخطر أنواع الاحتلال، والتي يمكن أن تمحو مجتمعاً وثقافته الكاملة من الوجود.
لربما من السذاجة تصور أن الصهاينة استطاعوا إقناع بعض الأنظمة العربية بطيبتهم وحسن نواياهم، الأرجح والأكثر منطقية أنهم استطاعوا إقناعهم بطيب العلاقات العسكرية والاقتصادية معهم وبحسن نتائجها تجاههم. ولأن الكثير من الأنظمة العربية تعاني من قصور شديد في النظر، هم غير قادرين على الرؤية أبعد من بوز أحذيتهم اللامعة باهظمة الثمن، فتجدهم ينظرون لطرف الصورة اللصيق بإطارها، لمصالحهم الحالية، للمردود المباشر، “للسلام الفوري” الذي يدعي العدو الصهيوني تحققه بالتطبيع مع الدول العربية، هم لا يرون أن هذه بداية النهاية لثقافة وفكرة ومفهوم إنساني عميق، هم لا يستطيعون إدراك مدى الخطورة المحققة على القلوب والنفوس والعقول التي ستمحى منها ثقافة وتنغرس فيها أخرى غريبة متوحشة قاهرة ظالمة دموية، لا يستطيعون فهم أنهم يقلبون تربة فاسدة لا ينتمون إليها ويزرعون نبتة غريبة لن يستطيعوا التحكم فيها، ويا زارعا في غير أرضك، يا بانيا في غير ملكك…
أو لربما هم يدركون ولا يهتمون، وما المشكلة العظمى يعني؟ خسارة ثقافة، خسارة تاريخ، بل حتى خسارة أرض ووطن؟ ما دامت البنوك مفتوحة والحسابات مكنوزة والفلل والشاليهات في أوروبا والشرق الأقصى آمنة ومجهزة، فليس على المطبّع حرج، فهناك دائماً مخرج وملجأ، فالوطن بالنسبة لهم ليس مكاناً ولا أرضاً ولا ثقافة، بل هو حساب في البنك وقصر على النهر وطائرة خاصة في الجو، ولتبقى المثل والمبادئ والثقافة والتاريخ للمساكين الملهيين بإيمانهم بها، خليها تنفعهم.
الأمان لا يقدر بثمن، لذا لست هنا أنظر بكلام إنشائي عن انتصار الشعب الفلسطيني المعنوي وعن مقاومتهم التي تُعليهم عن مصاف البشر. الفلسطينيون يعانون أخطر أنواع الإبادة، لا أحد ممن حولهم ممن يتغنى ببطولاتهم يتمنى أن يكون في مكانهم، فالأمان أغلى وأهم حق إنساني، والفلسطينيون بشر، يودون في النهاية أن يحيون حياة آمنة مريحة تماماً كما هي كريمة ذات عِزة. أنا هنا أتحدث عن انتصار الفكرة بهم، باختيارهم ورغماً عنهم، في حياتهم وبعد استشهادهم، واندحارها بغيرهم، باختيارهم ورغماً عنهم، في حياتهم وبعد مماتهم. هم أحرار لأنهم لا يدوّرون فكرة صهينة فلسطين في رؤوسهم، وهؤلاء عبيد لأنهم غير قادرين على الفكاك من لحظة الاستسلام. للحرية ثمن، وعادة ما يكون باهظا جدا وربما أحياناً يستحق الاستجواب: هل تستحقين أيتها الحرية كل هذا الثمن؟ الفلسطينيون يقولون “نعم” ويدفعون ثمنها كل يوم، وشرقهم الأوسط يتمتم “يمكن، حسب الظروف… لا ندري”، ويدفعون ثمنها كل يوم. الحساب لا بد أن يُستوفى، المهم الصفقة، رابحة أم خاسرة مخزية؟
” كما قرأت ذات مرة على لسان أحد المغردين، لربما العالم العربي كله محتل، إلا فلسطين، وحدها بقيت متحررة، ” إهـ
الصحيح : غزة العزة !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
” للحرية ثمن، وعادة ما يكون باهظا جدا ” إهـ
وهذا ما فعله الشعب الجزائري الحر !
فلماذا نلوم الشعب الفلسطيني ؟
و لا حول و لا قوة الا بالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
متلازمة ستوكهولم… هل تستحقين أيتها الحرية كل هذا الثمن؟ نعم، فالحرية هي حياة أو موت. كل إنسان يفرّط في حريته ويقبل الحياة دونها يتحول إلى آلة رخيصة الثمن في يد من سلبه حريته، ويصبح من السهل الاستغناء عنه في أي زمان ومكان، دون أدنى ندم. والأدهى أن من سلبه حريته يسخر منه إذا حاول مجرد التفوّه بكلمة، ناهيك عن طلب حريته.
للحرية أشكال متعددة؛ حرية الكلمة، حرية العمل، حرية الزواج، وغيرها، لكن قمع حرية الشعوب واحتلال أراضيها يعدّ من أقذر وأبشع الجرائم ضد الإنسانية. وما يجري في فلسطين منذ 76 عاماً، من قتل وتدمير وسلب للأرض من هذا الشعب العظيم وتركه وحيداً في مواجهة أشرس احتلال وإبادة على مرأى ومسمع من عالم يتشدق بحقوق الإنسان، يجعلنا نتساءل: عن أي إنسان وأية حرية يتحدثون؟
كل من قصر في مساندة الشعب الفلسطيني في هذه الحرب هو فاقد لجوهر حريته، مهما امتلك من أرصدة وطائرات وقصور في هذا العالم، لأن كل هذا لا قيمة له أمام الحرية.
عاشت البنفسجة الطموح مع خليل جبران فترة قصيرة من الزمن شامخة عالية الرأس عكس البقية التي لزمت الخوف وبقيت خاضعة مطأطـأت الرأس وهذا وضعنا العربي والاسلامي الكل مطأطئ الرأس الا قلة مثل أهل غزة , تحية لهم والعار للبقية
ليس هنالك اي انتصار .. لا احد منتصر .. فقط هدر للحياة و للانسان .. طبعا هذا ليس رأيي و لكن هو رأي كان مطروحا بشدة في هذا المنبر قبل سنوات تحت مسمي الجزاء و العقاب و لماذا يحرق احدهم بالنار و بدخل جهنم ..
الحياة تستمر ..طبعا
يعتقد الكثيرون انه ربما يجب على العالم ان يتوقف و يحبس انفاسه لكي تتنفس غزة و الاراضي المحتلة ..
بالنهاية هو احتلال ربما مثل الاحتلال الفرنسي للجزائر الذي دام 132 سنة ..
لا يعلم كثيرون ان فرنسا قتلت من الجزائريين المتظاهرين بكل سلمية لاجل الحرية بعد نهاية الحرب العالمية الانسناوية الثانية اكثر من 45الف جزائري طبعا اعتقد كثيرون منهم ان التصرف بانساناوية سيجلب لهم حقوقهم و كما و عدتهم فرنسا لكن هيهات ..
مرة اخري تنهار قيم الانسنة و تحل محلها الحيونة ..(الحيوانية) فما يحدث هو صراع يتحدد فيه من يستحق البقاء هل هو الاصلح ام الاقوى ..؟
يا ست ابتهال: كنت واحدا من مئات الآلاف المجندين في حرب رمضان، وصلت إلى الثمانين، وعلى أستعداد أن اشارك مرة أخرى مع شعبنا الفلسطيني. المشكلة التي لا يريد أحد من كتابنا الدخول إليها هي: لماذا يتم حصار الشعب الفلسطيني من الدول العربية؟ لماذا لايسمحون بمظاهرة واحدة في عاصمة عربية؟ لماذا يقدم العرب دعما للقتلة الغزاة؟ لماذا يشكلون قبة حديدية مضافة؟ لا أطلب استخدام مخزون الأسلحة الذي اشتروه بمليارات الدولارات، ولا أطلب منهم أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. أطلب منهم فقط الصمت وكف ألسنتهم عن المقاومة، وتأجيل مواسم العوالم والغوازي وصعاليك الكرة!
لا يصرف علي احد لأهتم به لا اهتم الا بنفسي فقط