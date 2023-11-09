متمردو جيش التحرير الوطني الكولومبي يطلقون سراح والد دياز مهاجم ليفربول

بوغوتا: قالت الحكومة الكولومبية إن متمردي جيش التحرير الوطني أطلقوا سراح والد لويس دياز مهاجم ليفربول بعد احتجازه كرهينة في شمال البلاد منذ نحو أسبوعين.

وكان اختطاف لويس مانويل دياز قد عطل محادثات سلام بين الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطني والتي استؤنفت العام الماضي على أمل إنهاء دور الجماعة في الصراع الدائر في كولومبيا منذ 60 عاما والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 450 ألف شخص.

وبدأ الجانبان وقفا لإطلاق النار لمدة ستة أشهر في أغسطس آب.

وأظهرت محطات تلفزيونية محلية والد دياز في مهبط للطائرات في مدينة بايدوبار بإقليم سيزار الكولومبي بعد نزوله من طائرة هليكوبتر بالإضافة إلى صور لأفراد الأسرة وهم يبكون بسبب نبأ إطلاق سراحه.

واختطف والد دياز في 28 أكتوبر تشرين الأول في بارانكاس وهي منطقة ريفية في لاجواخيرا بشمال البلاد.

وقال والد دياز بعد وصوله إلى منزله “شكرا لجميع سكان بارانكاس ولاجواخيرا وكولومبيا على هذا الدعم الكبير الذي قدموه لعائلتي. شكرا لكم جميعا”.

وعلى الرغم من بقاء المهاجم دياز في إنجلترا ومواصلة اللعب مع ليفربول حيث سجل هدف التعادل القاتل أمام لوتون تاون يوم الأحد الماضي فإنه عبر علنا عن معاناته مناشدا الجميع التدخل لإطلاق سراح والده.

ورفع دياز قميصه ليكشف عن قميص داخلي كتب عليه “الحرية لوالدي” بعد أن هز الشباك يوم الأحد.

وانضم دياز لتشكيلة ليفربول الأساسية التي خسرت 3-2 أمام مضيفه تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي اليوم وتم استبداله قبل تسع دقائق من النهاية.

وقال ليفربول في بيان عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر “نحن سعداء بنبأ عودة والد لويس دياز سالما ونشكر كل من شارك في تأمين إطلاق سراحه”.

وقال الوفد الحكومي المفاوض في محادثات السلام مع جيش التحرير الوطني في بيان إن والد دياز بخير لكن حادث الاختطاف “ما كان ينبغي أن يحدث أبدا”.

وكان مسلحون قد اختطفوا والدة دياز، سيلينيس مارولاندا ووالده لويس مانويل دياز في لاجواخيرا قبل أسبوعين. وأُطلق سراح والدته في غضون ساعات.

وناشد الاتحاد الكولومبي لكرة القدم الخاطفين الإفراج عن والد دياز الذي خاض 43 مباراة دولية مع المنتخب الوطني للبلاد.

وقال الاتحاد عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر “نناشد خاطفي لويس مانويل دياز والد لويس فرناندو دياز الإفراج عنه الآن دون قيد أو شرط.

“كرة القدم تعني السلام. نحن معك يا لوتشو. كولومبيا تقف إلى جانبك”.

وأعلنت الشرطة الكولومبية عن مكافأة مالية قيمتها 200 مليون بيزو كولومبي (48300 دولار) لمن يقدم معلومات تساعد في انقاذ والد دياز.

(رويترز)