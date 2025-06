متهم بالرشوة والتزوير.. تأجيل محاكمة نتنياهو بعد استئناف العدوان على غزة

لندن- “القدس العربي”:

قالت وسائل إعلام عبرية، إن النيابة العامة الإسرائيلية وافقت على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل محاكمته بعد قراره باستئناف العدوان في غزة.

وربطت تعليقات إسرائيلية قرار نتنياهو باستئناف العدوان الإجرامي على غزة، بمحاولة التهرب من المحاكمة وضمن حساباته للاستمرار في السلطة لأجل ذلك.

ويمثل نتنياهو للمحاكمة في إسرائيل لاتهامه بالتزوير وانتهاك الثقة وقبول رشاوى في 3 قضايا منفصلة.

ودائما ما ينكر نتنياهو جميع التهم المنسوبة إليه، مصرّا على أن القضية ما هي إلا “مطاردة سياسية”. إلا أن النيابة الإسرائيلية ترى أنها مسنودة بأدلة قاطعة تثبت تورطه في قضايا فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة الثلاثاء بلغت 413 شهيدا على الأقل.

وأفادت الوزارة في بيان عن وصول “413 شهيدا إلى مستشفيات القطاع حتى اللحظة، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة”، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا “تحت الركام وجاري العمل على انتشالهم”.

More than 80 children in less than 1 hour.

Congratulations Donald. pic.twitter.com/VVWE7CUHAC

— Assaf, MD (@_Assaf_MD) March 18, 2025