متى تتغير صورة إسرائيل النمطية في الغرب؟

منذ أنشأت نظم الغرب إسرائيل في الخامس عشرمن أيار /مايو 1948 استخدمت صورة نمطية تجاه الدولة الوليدة على حساب الشعب الفلسطيني ووطنه التاريخي، فنعتتها على الدوام بالواحة الديمقراطية النموذج في منطقة الشرق الأوسط وتبنت منذ العام المذكور الروايات الصهيونية والإسرائيلية الزائفة حول احتلال فلسطين وطرد شعبها، كل ذلك كان عاملاً هاماً جوهرياً لتشكيل مزاج عام غربي لصالح إسرائيل.

انقلاب الصورة

يجمع المتابعون على الأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين إسرائيل ونظم الغرب، خاصةً أمريكا ، وتتجلى هذه العلاقة بشكل واضح في الدعم الذي تتلقاه إسرائيل، لا سيما خلال قتلها الممنهج للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، منذ تشرين الاول /أكتوبر الفائت، إذ شهد العالم تصاعداً في العدوان الإسرائيلي، بينما هرولت أغلب الدول الغربية مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا لتتبنى الرواية الإسرائيلية، وذهبت إلى أبعد من ذلك حيث قدمت دعماً عسكرياً ومالياً واسع النطاق، لتستمر إسرائيل في شن حربها الهمجية على الشعب الفلسطيني بغرض الإبادة والتهجير وتدمير البنى التحتية وكل ما يمكن أن يساعد على استمرار حياة الفلسطينيين في وطنهم؛ مما يجعل هذه الدول شريكة في عمليات الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

ومع استمرار المجازر الإسرائيلية بدأت الصورة النمطية تتحول تدريجياً بين شعوب الغرب وكندا وأستراليا لصالح الضحية الحقيقية، أي الشعب الفلسطيني وساعد في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي التي استثمرها الفلسطينيون ومناصروهم لنقل عمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس بالصوت والصورة.

تُظهر مواقف قادة الغرب مثل الرئيس الفرنسي، ورئيس الوزراء البريطاني، والمستشار الألماني وإدارة بايدن انحيازاً واضحاً إلى جانب حكومة نتنياهو؛ وبدوره يعتبر الإعلام الغربي عاملاً في هذه الديناميكية، فقد أظهر في غالب الأحيان القضايا من منظور يدافع عن الموقف الإسرائيلي، مُغفلاً آلام الفلسطينيين وعدد ضحاياهم من شهداء وجرحى ومغيبين؛ وخلال العدوان الإسرائيلي المستمر، نشرت تقارير إعلامية في منابر مثل BBC و CNN تُظهر الصواريخ القادمة من قطاع غزة كتهديد رئيسي لإسرائيل، بينما تُغفل أو تُقلل من شأن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل بقصفها للمدنيين الفلسطينيين بطول وعرض قطاع غزة؛ تغطية مثل هذه الأحداث بطريقة غير متوازنة توضح السياسات التي تدفع تلك المنصات لتثبيت صورة نمطية تُظهر إسرائيل دائماً كضحية تدافع عن نفسها، متجاهلةً الواقع والحقائق والمآسي الإنسانية على الجانب الفلسطيني وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ.

والثابت أن مواقف نظم الغرب ليست مجرد دعم عابر لإسرائيل، بل تُعبر عن عمق الارتباط الاستعماري والدعم الصريح من جانب تلك النظم وتحديداً أمريكا، حيث يتجلى في الدعم العسكري والدبلوماسي وهو امتداد لنهج استعماري مستمر منذ عام 1948؛ متجذر في استراتيجية تسعى لتعزيز التحالف مع إسرائيل في مختلف الأصعدة لترسيخ الهيمنة والمصالح الاستعمارية في المنطقة.

هذا التعاون الاستعماري الإسرائيلي توضح في دعم إسرائيل في المحافل الدولية، حيث استخدمت الدول الاستعمارية حق النقد الفيتو لمنع إصدار أي قرار يدين السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتم تعزيز تلك السياسات الاستعمارية من خلال الضغط على المنظمات الدولية للتخلي عن مواقفها النقدية تجاه إسرائيل، كما حدث في تغيير موقف الأمم المتحدة تجاه الصهيونية في السادس عشر من كانون الأول /ديسمبر عام 1991.

العدالة الدولية

أماطت الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني على مدار الساعة أمام الكاميرات اللثام عن الواقع المؤلم، إذ تحتم الضرورة الماسة للتحرك الدولي الحازم لإدانة إسرائيل ونعتها بالعنصرية والفاشية والإبادة الجماعية؛ لذا يجب الضغط على المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لاتخاذ مواقف صارمة ضد إسرائيل وداعميها رداً على جرائمها وخرقها للقوانين الدولية الإنسانية.

إن العمل على عزل إسرائيل وداعميها يتجاوز كونه رد فعل على الظلم، إنه يمثل تحدياً مباشراً للبنية الاستعمارية التي سمحت بتفشي هذه الأعمال وتجاهلت معاناة الشعوب، لذلك، سيعد هذا الضغط خطوة جوهرية لكل دول الجنوب نحو إنهاء النفوذ الاستعماري الغربي الذي طالما طبع على مؤسسات النظام الدولي.

هذه اللحظات تمثل نقطة تحول حاسمة في التاريخ، حيث يُتاح للمجتمع الدولي فرصة لإعادة صياغة النظام العالمي بما يتوافق مع مبادئ العدالة والمساواة.

ومن نافلة القول إن إعادة الاعتبار للمؤسسات الدولية واتخاذها مواقف جريئة لإدانة إسرائيل من شأنه أن يغير الصورة النمطية التي فرضها الغرب حول دولة الإبادة الجماعية منذ نشأتها عام 1948.

كاتب فلسطيني مقيم في هولندا